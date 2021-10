Nördlingen

11:51 Uhr

Nördlinger Basketballer haben ihr erstes Punktspiel seit fast einem Jahr

Plus Die Nördlinger Basketballer starten am Samstag gegen Milbertshofen. Welche Ziele sie für die Saison haben.

Von Philipp Moll

Seit Oktober 2020 konnten die Nördlinger Regionalliga-Basketballer aufgrund der Corona-Pandemie keine Punktspiele bestreiten. An diesem Samstag starten die Rieser Korbjäger nun in die neue Saison der 2. Regionalliga Süd mit einem Auswärtsspiel in Milbertshofen. Hinter dem Team von Cheftrainer Mohammed Hajjar liegt eine intensive Vorbereitung, bei der lange nicht klar war, wann und ob wieder „normal“ gespielt werden könne.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen