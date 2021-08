Nördlingen/Ries

vor 36 Min.

Nördlinger Duo läuft 100 Kilometer rund um den Rieskrater

Plus Hans Niederhuber und Bernhard Satzenhofer stellen in der Region eine attraktive Strecke zusammen und bewältigen die beachtliche Distanz in gut zwölf Stunden.

Nachdem Coronabedingt dieses Jahr nur wenige Laufveranstaltungen stattfinden, hat sich Hans Niederhuber vom TSV Nördlingen überlegt, einen eigenen Lauf zu veranstalten. Auf Anregung von Matthias Stelzle, der am Silvestertag 2020 den Rieskrater laufend umrundete, war das das Ziel für den Sommer, wo die Tage viel länger sind. Die Strecke wurde ähnlich ausgewählt, sodass am Ende eine Länge von 100 Kilometer herauskam. Bernhard Satzenhofer war von der Idee gleich begeistert. Da er so lange noch nie zu Fuß unterwegs war, nahm er sich vor, so weit wie möglich mitzulaufen.

