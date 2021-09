Nördlingen

13:48 Uhr

Schützen in Bayern verzeichnen 6000 Mitglieder weniger

Der Schützentag des Schützenbezirkes Schwaben fand in diesem Jahr in Nördlingen statt. Tagungsort war der Stadtsaal Klösterle. Unser Bild zeigt die Bezirksvorstandschaft mit Präsident Karl Schnell (rechts am Rednerpult).

Plus Viele Vereine haben ihre Anlagen in der Zeit ohne Aktive erneuert, doch mit Förderungen kann es noch dauern. Auch gab es beim Bezirksschützentag in Nördlingen zwei Auszeichnungen.

Von Bernd Schied

Die Corona-Pandemie ist auch am Schützenwesen nicht spurlos vorübergegangen. Im vergangenen Jahr verzeichnete der Bayerische Sportschützenbund (BSSB) einen Rückgang von rund 6000 Mitgliedern, wie der 1. Landesschützenmeister Christian Kühn beim Schwäbischen Bezirksschützentag in Nördlingen sagte. Dabei sei den Vereinen laut einer Umfrage in ihren Schützenhäusern ein wirtschaftlicher Schaden von 2,6 Millionen Euro entstanden. „Wir werfen die Flinte aber nicht ins Korn, sondern werden versuchen, neue Mitglieder wieder in die Vereine zu holen“, meinte Kühn. Das Schützentreffen im Klösterle verlief in diesem Jahr ganz anders als gewohnt. Kein Empfang beim Oberbürgermeister, kein Umzug der Vereinsabordnungen durch die Stadt, sondern lediglich eine routinemäßige Delegiertenversammlung mit knapp 100 Vertreterinnen und Vertretern der 22 schwäbischen Schützengaue.

