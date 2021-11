TSV Nördlingen holt im Badminton nur einen Punkt

Gegen Memmingen müssen sich die Spieler des TSV Nördlingen klar geschlagen geben.

Nördlingen I – SG Mindelheim/ Türkheim I: Die Gäste waren mit einem Sieg in die neue Saison gestartet und gingen als Favorit in die Begegnung, konnten allerdings die Reise ins Ries nur mit einer Dame antreten, wodurch das Damendoppel kampflos an die Heimmannschaft ging. Auch die Gastgeber waren zu Umstellungen gezwungen, da Julian Rotermund und Roger Schwarz verletzungsbedingt nicht einsetzbar waren.

Mit unveränderter Aufstellung starteten die Herrendoppel in die Partie

Als Ersatz unterstützen Ulrich Rommel und Harald Strauß aus der zweiten Mannschaft das Team. Im ersten Doppel konnten Fischer/Rommel ihre Gegner zu selten in Verlegenheit bringen und verloren klar in zwei Sätzen. Besser lief es für das zweite Doppel Strauß/Strauß, die sich nach aufopferungsvollem Kampf mit 21:19, 16:21 und 21:17 durchsetzen konnten. Eine starke Leistung zeigte Richard Fischer im ersten Herreneinzel, musste sich aber trotzdem knapp mit 14:21, 21:18 und 15:21 geschlagen geben.

Ulrich Rommel und Harald Strauß mussten hingegen in ihren Einzeln die Überlegenheit ihrer Kontrahenten anerkennen. Beim Zwischenstand von 2:4 war es an Anette Turzer bei ihrem Comeback die Hoffnung auf ein Unentschieden aufrecht zu erhalten. Zuerst rang sie im Dameneinzel ihre Gegnerin mit 21:11, 20:22 und 21:17 nieder und im abschließenden Mixed gelang ihr an der Seite von Markus Strauß ein klarer 2-Satz-Sieg. Mit dem unerwarteten Unentschieden war man im Lager der TSVler zufrieden.

Nach dem spannenden und kräftezehrenden Spiel gegen Mindelheim/Türkheim ging es im Anschluss gleich gegen Memmingen weiter. Mit unveränderter Aufstellung starteten die Herrendoppel in die Partie.

Heimmannschaft konnte Ballwechsel nicht für sich entscheiden

Während das erste Doppel Fischer/Rommel erneut relativ deutlich verlor, kämpfte das zweite Doppel Strauß/Strauß bis zum letzten Ballwechsel um den Sieg, hatte aber diesmal das Glück nicht auf seiner Seite (16:21, 24:22 und 20:22). Ebenso spannend und unglücklich verlief das Damendoppel von Turzer/Estner, die nach einem 12:21, 21:14 und 18:21 ihren Gegnerinnen zum Sieg gratulieren mussten. Mit einem 0:3 Rückstand nach den Doppeln ging es in die Einzel. Richard Fischer brach hier den Bann für die Heimmannschaft und konnte im erten Herreneinzel mit einem 18:21, 21:14 und 21:16 auf 1:3 verkürzen.

Ulrich Rommel und Harald Strauß mussten, nach den Einsätzen am Vortag in der zweiten Mannschaft, dem Kräfteverschleiß Tribut zollen und verloren ihre Einzel jeweils in zwei Sätzen. Anette Turzer setzte in ihrem Einzel die Serie der knappen 3-Satz-Spiele fort, allerdings fehlte auch bei ihr am Ende die nötige Power für einen Erfolg.

Das abschließende Mixed von Conny Estner und Markus Strauß musste sich knapp mit 19:21 und 20:22 geschlagen geben. Das Endergebnis von 1:7 war von daher bitter für die Heimmannschaft, da man in vielen Spielen auf Augenhöhe agierte, jedoch zu häufig die entscheidenden Ballwechsel nicht für sich entscheiden konnte.