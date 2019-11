05.11.2019

Nördlingen gewinnt Derby

Die Herren 2 gewinnen in Wemding mit 61:70. Vor einer bemerkenswerten Bezirksligakulisse entwickelt sich ein flottes Spiel

Am eigentlich spielfreien Wochenende musste neben den Xcyde Angels nur die Herren 2 Mannschaft zum Lokalrivalen nach Wemding reisen. Nach der aktiven Werbung von Wemdings Trainer Hennemann für das Basketball Derby, fanden sich am Samstagabend um die 150 Zuschauer in der Stadthalle ein, von denen knapp die Hälfte aus Nördlingen waren.

Vor dieser bemerkenswerten Bezirksligakulisse entwickelte sich von Beginn an ein flottes und temporeiches Spiel mit schönen Aktionen auf beiden Seiten. Kein Team konnte sich absetzen und so ging es mit 23:26 für Nördlingen in die Viertelpause. Zu Beginn des zweiten Abschnittes folgte die beste Phase der Hausherren, die einen 14:0-Lauf starteten und dem Gegner sechs lange Minuten keinen Punkt erlaubten. Die erfahrenen Geyer und Pollithy beendeten schließlich die Nördlinger Durststrecke, woraufhin die jungen Spieler im Team Verantwortung übernahmen und den Rückstand bis zur Halbzeit (43:40) auf erträgliche drei Punkte verkürzten.

Die junge Nördlinger Truppe blieb auch in Halbzeit zwei bei ihrer aggressiven Zonenpresse, die den Hausherren mehr und mehr Probleme bereitete. Die kleineren aber deutlich fitteren Nördlinger erlaubten im dritten Viertel nur noch sieben Wemdinger Punkte und konnten somit das Spiel zum 50:55 drehen.

Auch im Schlussviertel blieben die Nördlinger im Angriff ruhig, erspielten sich ihre Punkte ohne Hektik, dominierten überraschend den Rebound und hetzten defensiv die Wemdinger vor sich her. Auf diese Weise baute Nördlingen den Vorsprung bis kurz vor Schluss auf zwölf Punkte aus, was schließlich die Entscheidung bedeutete. Nach mehr als zehn Jahren gelang es somit einem Nördlinger Herren Team wieder, die Punkte aus Wemding zu entführen. Betrachtet man noch das Durchschnittsalter der beiden Teams und die Tatsache, dass 47 von 70 Nördlinger Punkten von Spielern unter 19 Jahren erzielt wurden, könnte sich ein solcher Sieg in Zukunft öfter ergeben.

Insgesamt war die Partie ein äußerst faires Spiel und es herrschte sowohl vor, während als auch nach dem Spiel eine tolle Atmosphäre in Wemding. Das hängt die Messlatte für das Rückspiel in 14 Tagen (17. November um 13.15 Uhr in der Hermann-Kessler-Halle) ziemlich hoch. (pm)

Es spielten für Nördlingen: Schröppel Pascal (15 Punkte, 3 Dreier), Geyer Christopher (14), Schwarzenberger Benedikt (14), Hecht Linus (7, 1), Pollithy Alexander (5, 1), Schwarzenberger Leo (5, 1), Kluger Julius (4), Scherer Max (2), Kling Johannes (2), Moll Bene (2).

Es spielten für Wemding: Heinlein Lukas (18), Hänsel Maximilian (16, 1), Mayer Andreas (10), Zinsmeister Manuel (8), Heinlein Ulrich (5, 1), Wankerl Dominik (2), Handke J. (2), Kaufmann Moritz, Lachner Jonathan, Baierl Robert.

Themen folgen