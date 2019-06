00:02 Uhr

Nördlingen läuft zum 16. Mal rund

Wenn sich einige Hundert Läufer gleichzeitig in Bewegung setzen, dann ist am Nördlinger Marktplatz richtig was geboten. Unser Bild stammt aus dem Vorjahr und zeigt den Start des Hauptlaufes.

Nordschwabens größte Sportveranstaltung, was die Teilnehmerzahl betrifft, findet heuer am 6. Juli statt. Teamgedanke und Freude an der Bewegung stehen im Vordergrund

Von Hans Niederhuber

Bereits zum 16. Mal richten die Organisatoren des TSV Nördlingen und des Stadtmarketingvereins den Nördlinger Stadtlauf aus. Für über 1500 Läufer heißt es am 6. Juli wieder: „Nördlingen läuft rund!“

Läufer und Walker umrunden die Stadt auf dem Stadtgraben entweder locker und entspannt oder messen ernsthaft ihre Kräfte. Einzelstarter, Firmen- und Hobbymannschaften, Kinder und Jugendliche sind eingeladen. Für jede Alters- und Leistungsklasse wird ein passender Lauf angeboten. Die Strecke des sechs Kilometer langen Hauptlaufes (Läufer und Walker) verläuft quer durch die Stadt sowie rings um den Stadtgraben, sodass auswärtige Teilnehmer auch eine ausführliche Stadtbesichtigung geboten bekommen. Start und Ziel befinden sich auf dem Marktplatz, wo sowohl den Athleten, als auch Zuschauern wieder ein buntes Rahmenprogramm geboten wird.

Oberste Priorität soll neben der Freude an der Bewegung vor allem der Teamgedanke haben. Preise für die sportlichste Firma sowie die sportlichste Hobbymannschaft erhalten die Teams mit den zahlreichsten Teilnehmern – egal, ob Läufer oder Walker, ganz gleich, in welcher Zeit das Ziel erreicht wird. Dass es in einer Firma „rund läuft“ und Schnelligkeit auf allen Ebenen gefragt ist, kann bei der Wertung für den schnellsten Betrieb bewiesen werden: Diesen Preis erhält die Firma mit den drei schnellsten Teammitgliedern (Zeitaddition).

Selbstverständlich werden die Zeiten aller Teilnehmer auch einzeln gewertet; für die drei schnellsten Läuferinnen und Läufer gibt es Pokale und Preise. Der Hauptlauf startet um 15.45 Uhr, gewalkt wird ab 15.50 Uhr. Auch an den Nachwuchs ist gedacht: Die Jüngsten (Jahrgang 2013 und jünger) laufen um 14.45 Uhr vom Marktplatz aus über die Eisengasse, Judengasse und Schrannenstraße vorbei am Kriegerbrunnen zurück zum Marktplatz, die Streckenlänge beträgt circa 400 Meter. Um 15 Uhr dürfen die Schüler der Jahrgänge 2010 bis 2012 und um 15.15 Uhr die Läufer der Jahrgänge 2007 bis 2009 jeweils zwei Runden durch die Fußgängerzone bestreiten. Und im Ziel darf sich natürlich jeder Teilnehmer als Sieger fühlen, wenn er seine Medaille überreicht bekommt.

Bewährt hat sich hierbei die elektronische Zeitmessung mittels eines in die Startnummer integrierten Chips. Die Auswertung kann damit schnell und professionell durchgeführt werden und verkürzt die Wartezeit bis zur Siegerehrung. An dieser Stelle sei noch darauf hingewiesen, dass der Anmeldeschluss für Firmen- und Hobbymannschaften auf den 24. Juni fällt. Nachmeldungen für Einzelstarter können noch bis 45 Minuten vor dem Start angenommen werden, allerdings entfällt dann die Ermäßigung für Voranmelder in Höhe von zwei Euro.

und Anmeldeunterlagen zu den Laufwettbewerben gibt es in Form gedruckter Flyer bei Optik Schweda in Nördlingen oder auf der Homepage des Veranstalters unter www.noerdlinger-stadtlauf.de. Startunterlagen werden am Wettkampftag ab 13 Uhr ausgegeben. Telefonische Auskünfte gibt es bei Anneliese Zinke (Telefon 09081/9596) und Ute Töpfer (09081/ 8050253).

