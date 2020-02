16:49 Uhr

Nördlinger Angels reisen zum Verfolgerduell um Rang drei

Auf Julia Förner und ihre Kolleginnen im Spielaufbau kommt einige Arbeit zu, wenn man beim Tabellennachbarn in Herne etwas mitnehmen will.

In Herne geht es für die Xcyde Angels um eine gute Ausgangsposition für die Play-offs. Und darum, ob das Team die Schlappe gegen den Tabellenletzten verdaut hat

Von Katja Gerstmeyr

Gerade erst musste man die bittere Niederlage gegen den Tabellenletzten aus Saarlouis wegstecken, da heißt es auch schon wieder nach vorne schauen. Am Wochenende steht für die Xcyde Angels die Verteidigung des dritten Tabellenplatzes auf dem Programm. Beim Auswärtsspiel in Herne treffen sie nämlich auf den direkten Nachbarn, der momentan den vierten Rang belegt. Damit die Verhältnisse auch so bleiben, muss am Samstag alles stimmen, denn der Gegner ist ein echter Hochkaräter. Es bleibt also keine Zeit, Trübsal zu blasen und das ist wahrscheinlich auch gut so.

Dass es durchaus möglich ist, gegen den Herner TC einen Sieg einzufahren, zeigten die Angels bereits in eigener Halle, als man die Gäste mit einer Zehn-Punkte-Niederlage nach Hause schickte. Seinerzeit hatte der Gast allerdings auch noch die Doppelbelastung durch die Teilnahme am Eurocup zu verkraften. Dieses Projekt ist seit Anfang Dezember erledigt und wurde als Letzter der Vorrundengruppe wenig erfolgreich abgeschlossen. Auch zuletzt konnte der TC keine nennenswerten Siege einfahren: Gegen Keltern hatte das Team von Trainer Marek Piotrowski nicht den Hauch einer Chance und gegen den TSV Wasserburg war es zwar durchweg knapp, doch am Ende reichte es nicht für eine Überraschung.

Personelle Veränderungen im neuen Jahr

Dabei gab es im neuen Jahr einige personelle Veränderungen im Team des Herner TC. Drew Sannes wurde aus der Mannschaft verabschiedet und stattdessen Angelika Stankiewicz aus Polen verpflichtet. Sie wird als Shooting Guard eingesetzt und erfüllte prompt die Erwartungen. Mitte Januar verließ dann völlig überraschend Aufbauspielerin Kennedy Leonard den Verein. Auch wenn es sicherlich keine leichte Aufgabe für die Verantwortlichen von Herne war, die quirlige Britin zu ersetzen, die im Hinspiel in Nördlingen noch die meisten Punkte erzielte, fanden sie hochklassigen Ersatz. Die erfahrene US-Amerikanerin Rebecca Harris überzeugte bisher auf ganzer Linie und erwies sich vor allem als hervorragende Drei-Punkte-Werferin.

Fest steht also, dass am Samstag eine echte Herausforderung auf die Angels zukommt. Einerseits ist zwar der Einsatz der verletzten Serbin Ivana Brajkovic, die mit ihren 1,95 m unter den Körben dominiert, fraglich. Und auch die Top-Scorerin und beste Rebounderin der Liga, Jordan Frericks, konnte in den vergangenen Partien nicht mitwirken. Andererseits ist der Kader des TC besonders auf der Centerposition tief besetzt und mit Katharina Fikiel sowie der Russin Adelina Abaiburova haben sie noch zwei weitere „Türme“ unter den Körben.

Wie weit sich die Angels schon von ihrer Niederlage gegen den Tabellenletzten Saarlouis erholt haben, wird sich am Wochenende zeigen. Ein dickes Fragezeichen steht auf jeden Fall noch hinter dem Einsatz von Co-Kapitänin Magaly Meynadier, die sich zu Beginn des Spiels gegen Saarlouis an der Wade zerrte. Für alle, die sehen wollen, wie das Gerangel um die Tabellenplätze drei und vier ausgeht, steht wie immer der Livestream auf sporttotal.tv zur Verfügung. Tipp-Off ist am Samstag um 18 Uhr.

Themen folgen