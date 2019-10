vor 38 Min.

Nördlinger Angels unterliegen im Spitzenspiel

Plus Die Nördlingerinnen verlieren ihr Heimspiel gegen die Rutronik Stars Keltern mit 59:77 (15:18, 19:18, 14:23, 11:18). So verlief die Partie.

Von Kurt Wittmann

Die Rutronik Stars haben bei ihrem Gastspiel in Nördlingen unterstrichen, dass der deutsche Meistertitel in dieser Saison wohl nur über Keltern führen wird. Im Stile einer Spitzenmannschaft ließen die mit elf Ausländerinnen angetretenen Gäste den heimischen XcydeAngels in der zweiten Halbzeit keine Chance und bleiben mit dem 77:59-Sieg ungeschlagen an der Tabellenspitze.

Die Gäste traten gleich zu Beginn der Partie auf wie eine echte Spitzenmannschaft, trafen ihre Würfe extrem sicher und führten erst mit 0:5, dann mit 9:12. Auf Nördlinger Seite hielt vor allem Luisa Geiselsöder die Angels im Spiel. Acht der ersten zehn Angels-Punkte gingen auf ihr Konto. Den Positionsangriff des Vizemeisters hatte die Imreh-Truppe gut im Griff, sogar im Kampf um die Abpraller hielten sich McCray und Co prächtig. Xcyde Angels: Nächstes Wochenende geht es nach Göttingen Lediglich wenn Keltern seine Schnellangriffe fuhr, hatte die Nördlinger Defense Probleme. Doch auch den Rieserinnen gelangen spektakuläre Fast-Break-Punkte, so dass man dem Topteam aus Baden-Württemberg auf den Fersen blieb. Beim 21:23 hatten sich die Xcyde-Spielerinnen schon ziemlich gut eingegroovt auf den stärksten Gegner, dem sie in dieser Saison bisher gegenüberstanden. Eigentlich lief alles nach Plan als Rückkehrerin Sami Hill per Dreier auf 29:31 verkürzte, wenn da nicht Luisa Geiselsöder ihr drittes Foul nach Ballverlust begangen hätte und damit erst einmal Nördlingens stärkste Offensivwaffe auf der Bank Platz nahm. Zur Halbzeit herrschte durchaus Zuversicht auf Nördlinger Seite, hatte man doch ein sehr hochklassiges Match gesehen und lag man aus Nördlinger Sicht beim 34:36 noch sehr gut im Rennen. Hatte man in der ersten Halbzeit sehr konzentriert agiert, ließen ein paar unaufmerksame Minuten gleich nach der Pause den Gegner zweistellig davonziehen und davon erholten sich die Angels nicht mehr. Während Keltern mit seiner tief besetzten Bank immer wieder frische Kräfte einwechseln konnte, schwanden bei den Hausherrinnen zusehends die Kräfte. Hier spielte wohl auch die Doppelbelastung der englischen Woche eine nicht unwichtige Rolle. Die Rutronik Stars bewiesen, dass sie sich in dieser Saison wohl nicht mit dem Vizemeistertitel zufrieden geben werden. Die Truppe von Ajtony Imreh liegt trotz der Niederlage voll im Soll. Die Punkte, die nötig sind um die Play-Off-Ränge zu erreichen, müssen gegen andere Teams errungen werden, nicht gegen Eurocup-Teilnehmer mit deutlich höherem Etat. Die nächste Gelegenheit dazu bietet sich am kommenden Wochenende in Göttingen. Angels: Vorpahl (5), McCray (7), Meynadier (7), Förner (3), Hill (13), Laura (2) und Luisa Geiselsöder (21), Obanor, Sachnovski , Äijänen (1).

