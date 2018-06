Nördlinger Nachwuchs siegreich

vor 46 Min.

Tennis-Teams mit erfolgreichem Spieltag

Zu einem unangefochtenen 6:0-Sieg kamen die Knaben 1 des TC Rot-Weiß Nördlingen gegen den TC Gersthofen. In den Einzeln musste nur Viktor Paraschenko über den Match-Tiebreak gehen, den er mit 10:7 für sich entschied. Die anderen Einzel von Michael Neuwirt, Vincent Grimmbacher und Moritz Geipel waren jeweils glatte Zwei-Satz-Erfolge. Auch die beiden Doppel waren klare Angelegenheiten für die Gastgeber, die nun eine positive Punktebilanz in der Bezirksklasse 1 aufweisen.

Auch die Mädchen 1 des TCN gaben eine Spielklasse höher (Bezirksliga) gegen den SSV Höchstädt keinen Punkt ab und siegten ebenfalls 6:0 und stehen damit hinter TC Friedberg auf dem 2. Tabellenplatz.

Auf dem gleichen Tabellenplatz der Bezirksklasse 1 stehen die Bambini 1, die mit einem 4:2 Erfolg aus Augsburg zurückkehrten. Nick Paraschenko hatte mit Benjamin Kammer einen sehr starken Gegner, sodass Paraschenko mit 0:6, 1:6 trotz gutem Spiel keine Chance hatte. Lene Meyr spielte stark auf und entschied im Match-Tiebreak das Spiel für sich. Luis Vogelsang 6:1/6:4 und Luis Hönig 6:0/6:4 konnten ihre Einzel mühelos gewinnen. Das erste Doppel Paraschenko/Meyr war chancenlos mit 1:6 und 0:6, das zweite Doppel Vogelsang/Hönig ging mit 6:1, 6:2 an die Nördlinger.

Gleichzeitig zur 1. Mannschaft spielten die Bambini 2 in Schießgraben, allerdings gegen die 3. Bambini-Mannschaft des Gastgebers. Auch hier konnten die Rieser mit 4:2 die Nase vorne behalten.

Junioren 18 mit deutlichem 6:0 gegen Stadtbergen

Zumindest einen Punkt nahmen die Juniorinnen 1 aus Schrobenhausen mit nach Hause. Nach den Einzeln stand es 2:2 unentschieden, wobei Laura Höfig mit ihrem 9:11 im Match-Tiebreak recht unglücklich verlor. Milena Kleibl fand diesmal nicht zu ihrer Form und verlor ebenfalls. Die Geschwister Charlotte und Annika Schaich ließen ihren Gegnerinnen auf Position drei und vier keine Chance. Leider wurde anschließend nur das Doppel Höfig/Kleibl gewonnen, die sich damit für ihre Einzelniederlagen revanchierten. Die beiden Schaich-Schwestern verloren relativ knapp.

Einen weiteren 6:0 Wochenend-Erfolg erzielten die Junioren 18 in der Bezirksklasse 1 gegen die TSG Stadtbergen. An dieser Stelle sollte einmal Nördlingens Cheftrainer Georgi Kranchev erwähnt werden, der alle Jugendteams so gut trainiert, dass sie sich im Bezirk Schwaben bis in den Augsburger Raum hinein einen klangvollen Namen gemacht haben. (hra)

