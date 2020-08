vor 34 Min.

Nördlinger Prestigesieg gegen den Regionalligisten

Plus Nördlingens Bayernliga-Fußballer überzeugen auch gegen den höherklassigen Landkreisrivalen TSV Rain und setzt sich im Vorbereitungsspiel knapp durch.

Von Klaus Jais

Der Fußball-Bayernligist TSV Nördlingen setzte die Reihe seiner guten Vorbereitungsspiele fort: Gegen den höherklassigen Landkreisrivalen TSV Rain siegten die Rieser nicht unverdient mit 1:0. Wermutstropfen war die augenscheinlich wohl schwere Knieverletzung von Mittelfeldspieler Jonas Halbmeyer.

Mit hohem Einsatz gewann Nördlingen deutlich mehr Zweikämpfe. Nach 20 Minuten fiel das einzige Tor des Tages, als sich Daniel Holzmann durchsetzte, scharf nach innen gab, wo Alexander Schröter mit Direktkontakt die Kugel flach im langen Eck versenkte. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten die Rieser klar mehr Ballkontakte und kurz vor der Pause eine Großchance zum 2:0, als sich wieder Holzmann am rechten Flügel durchsetzte, aber diesmal Schröter knapp verpasste. Die beste Gelegenheit der Gäste im ersten Durchgang ergab sich nach Flanke von Dominic Robinson, doch Jonas Greppmeir scheiterte mit Kopfball an Torwart Daniel Martin.

Nach Seitenwechsel Chancen hüben wie drüben

Nach Wiederanpfiff von Schiedsrichter Tobias Heuberger (TSV Möttingen) gab es zahlreiche Wechsel, wobei die Gäste rückwechselten, die Gastgeber regulär austauschten. Arif Ekin hatte eine Schusschance, doch der zur Pause eingewechselte Torwart Andre Behrens parierte sicher (49.). Auf der anderen Seite eine gute Strafraumaktion von Schröter, dessen Drehschuss noch geblockt wurde (51.). Eine schöne Kombination zwischen Julian Bosch und Manuel Meyer endete mit einem Bosch-Kopfball, den Keeper Ludwig Zech zur Ecke parierte (56.). Nach 65 Minuten eine Ausgleichschance, doch Jonas Greppmeir köpfte knapp drüber. In der 74. Minute verfehlte ein Linksschuss von Holzmann knapp sein Ziel und fünf Minuten später die wohl folgenschwere Szene, als sich Jonas Halbmeyer auf Höhe der Mittellinie das linke Knie verdrehte und mit der Trage vom Platz getragen werden musste. Die Rieser waren insgesamt dem zweiten Tor näher als der Regionalligist. So scheitere Michael Meir nach einer Flanke von Manuel Meyer an Torwart Zech (85.).

TSV Nördlingen Martin (ab 46. Behrens); Käser (ab 46. Mayer), Geiß (ab 52. Puscher), Rothgang, Schmidt, Holzmann, Grimm (ab 70. Mario Taglieber), Halbmeyer, Meyer (ab 70. Dammer), Bosch (ab 57. Meir), Schröter (ab 57. Gruber).

TSV Rain Zech; Schittler, Rene Schröder, Cosic, Johannes Müller, Greppmeir, Gracic, Königsdorfer, Brandt, Knötzinger, Robinson (Stefan Müller, Bär, Ekin, Ralf Schröder, Abou-Khalil)

