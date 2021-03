vor 57 Min.

Nördlinger Snowboarder gewinnt Silber bei der Junioren-Weltmeisterschaft

Plus Moritz Breu erreicht den zweiten Platz bei der Junioren-Weltmeisterschaft. In der Disziplin „Big Air“ begeistert der 17-jährige Nördlinger mit der höchsten Tageswertung.

Von Toni Kutscherauer

Es ist für einen Sportler ein unvergesslicher Augenblick, wenn er eine Weltmeisterschafts-Medaille umgehängt bzw. in Corona-Zeiten ausgehändigt bekommt. Einen solchen Glücksmoment durfte Snowboarder Moritz Breu nun erstmals erleben, nachdem er bei der Junioren-Weltmeisterschaft in Krasnojarsk ( Russland) im „Big Air“ den zweiten Platz belegt hatte.

Aufgrund seiner großartigen Saisonleistungen in den Europacup-Wettbewerben konnte sich der junge Nördlinger für die WM im fernen Sibirien qualifizieren. Die Vorbereitung dafür begann bereits im letzten Sommer und bestand aus Lauf- und Krafttraining sowie Übungseinheiten auf Rad, Skateboard und Trampolin. Das Wintersportinternat in Berchtesgaden, in dem Moritz Breu die meiste Zeit des Jahres verbringt, bietet dabei mit seinen modernen Anlagen und einem Athletenhaus optimale Rahmenbedingungen. Zudem konnte er regelmäßig auf der „Dry-Slope-Landing-Bag-Anlage“ in Scharnitz trainieren. Das ist eine bewässerte Snowboard-Schanze mit Luftkissenlandung, an der Drehungen und Rotationen in allen Richtungen und Lagen gefahrlos eingeübt werden können.

Die weiteste Reise seines Lebens

Für den 17-jährigen Rieser war die Reise zur Junioren-WM die weiteste seines Lebens. Von München ging es mit dem Flieger nach Moskau und dann in weiteren fünf Flugstunden nach Krasnojarsk. Dort waren junge Athleten aus aller Welt und aller Disziplinen (Freestyle Ski, Snowboard Race, Airial Ski, Buckelpiste) im gleichen Teamhotel untergebracht. Dabei erwies sich die Kommunikation als gar nicht so einfach, denn nur die Verantwortlichen und Organisatoren konnten ein wenig Englisch, ansonsten wurde nur russisch gesprochen.

Moritz Breu mit Silbermedaille und Pokal im sibirischen Krasnojarsk.

Nach einem Tag zur Akklimatisierung ging es zwei Tage lang zum Training auf den perfekt vorbereiteten Kurs. In zwei Disziplinen ging der Rieser an den Start, wobei zunächst der „Slopestyle“ auf dem Programm stand. Dabei geht es darum, eine Abfahrt mit verschiedenen Hindernissen und drei großen Schanzen elegant und mit abwechslungsreichen Trick-Kombinationen zu durchfahren. Ein solcher Run dauert etwa eine Minute und erfordert höchste Konzentration und Ausdauer. In der Qualifikation konnte sich Moritz Breu im vorderen Bereich platzieren und war damit einer von zwölf Teilnehmern im Finale. Allerdings stürzte er im ersten Durchgang, sodass der Druck im zweiten Lauf groß war. Doch er konnte die innere Spannung hochhalten und einen sehr starken zweiten Run zeigen, in dem er die monatelang einstudierten Sprungkombinationen sicher bewältigte. Das überzeugte die Punktrichter und wurde mit dem fünften Platz belohnt, ein großer Erfolg angesichts der internationalen Konkurrenz.

Bereits am nächsten Tag fand der Wettbewerb im „Big Air“ statt, wobei Sprünge vorgeführt werden, bei denen dem weniger versierten Betrachter schon beim Zusehen schwindlig wird. Gleich in der Qualifikation zeigte Moritz seinen Paradesprung, einen „Backside Triple Cork 1440“. Übersetzt heißt das: eine nach links gedrehte vierfache Rotation, wobei der Springer dreimal mit dem Kopf nach unten blickt. Dieser ebenso riskante wie seltene Move, der eigentlich erst im Weltcup bei den Männern gezeigt wird, brachte eine hohe Wertung, und so zog er als Zweitbester ins Finale ein. Dort gab es drei Runs, wobei die beiden besten gewertet wurden und verschiedene Drehrichtungen (Back- und Frontside) gezeigt werden mussten. Erneut stürzte Moritz Breu im ersten Lauf, was die Spannung noch einmal erhöhte. Doch der junge Athlet bewies Nervenstärke, setzte alles auf eine Karte und erzielte mit seinem „14er“ die Tageshöchstwertung (93,5 von 100 Punkten) im gesamten Teilnehmerfeld. Ein sicher gestandener „Double Cork 1080“ im „Switch“ (entgegen der natürlichen Fahrtrichtung) im dritten Run reichte zum umjubelten zweiten Platz und zum Gewinn der Silbermedaille.

Jubel auch beim Heimatverein RSSC Nördlingen

Riesig war die Freude natürlich nicht nur bei Moritz Breu, sondern auch bei Teammitgliedern, Trainern und Betreuern sowie seinem Heimatverein, dem RSSC Nördlingen. Schließlich war es für das nationale World Cup-Freestyle-Team der bisher größte Erfolg bei einer Junioren-WM und der 17-jährige Nördlinger der erste deutsche Teilnehmer, der in diesem Wettbewerb eine Medaille gewinnen konnte.

Trotz dieses überragenden Erfolgs hat der junge Rieser, der mit drei Jahren zum ersten Mal auf Skiern stand und mit sechs Jahren am Nördlinger Krankenhausberg mit dem Snowboarden begann, schon das nächste große Ziel vor Augen: die Teilnahme an den Olympischen Winterspielen in Peking im Februar 2022. Doch der Weg dorthin ist schwierig, denn zum einen steht im Olympia-Jahr auch das Abitur auf der Agenda. Zum anderen wird Moritz Breu im kommenden Juli 18 Jahre alt und steigt damit in den Herrenbereich auf, wo die Konkurrenz ungleich größer ist. Zwar befindet er sich im „Perspektivkader 1“ des Verbands, doch sind die Startplätze für Peking begrenzt. Dabei muss er mit Leon Gütl (19) und Leon Vockensperger (21) gegen zwei Mitbewerber bestehen, die über weit mehr Erfahrung verfügen und vor wenigen Wochen bei der Männer-WM im amerikanischen Aspen im Finale standen.

Doch egal, wie dieses nationale Ranking ausgeht, die Silbermedaille bei der WM in Krasnojarsk kann Moritz niemand mehr nehmen.

