vor 21 Min.

Nördlinger Turner müssen improvisieren

Die Sportler der KTV Ries verlieren in Schiltach mit 24:37. Mit welchen Schwierigkeiten die Mannschaft zu kämpfen hatte

Von Mona Nowatschek

Nach dem Auftaktsieg in der Heimat mussten die Turner der KTV Ries am zweiten Wettkampfwochenende in Schiltach (Baden-Württemberg) antreten. Dort musste sich das Team der Trainer Jürgen Wundel, Roland Grimm und Wolfgang Eichmeier gegen das TV Schiltach Vega Turnteam geschlagen geben.

Schon bei der Ankunft in der Wettkampfhalle musste die Mannschaft feststellen, dass die Qualität der Geräte nicht dem Standard entspricht, den man aus der heimischen Trainingsstätte gewohnt ist. Gleich am Startgerät, dem Boden, mussten die Rieser improvisieren. War doch die Schiltacher Halle noch nicht mit einem, mittlerweile zum Standard gehörenden, „Moskau“-Boden ausgestattet, der durch eingebaute Federn statt Schaumstoffwürfel einen dynamischeren Absprung bei Akrobatikbahnen ermöglicht.

Aufgrund dessen musste das Nördlinger Team eine erleichterte Übung von Gastturner Nikolai Kishkilev und einige Stürze in Kauf nehmen. Dies genügte der Konkurrenz, um ausreichend Score-Punkte für den Gerätesieg zu sammeln.

Auch am Folgegerät, dem Seitpferd, hatte die Rieser Mannschaft mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Sowohl Lukas Leonhardt, als auch Maurice Praetorius mussten das Gerät unfreiwillig verlassen. Einzig Clemens König konnte drei Punkte für sein Team sichern, was erneut zu Gerätepunkten für die Gegner führte. Nach diesem etwas unglücklichen Start in den Wettkampf hatten die Turner ihr Tief überwunden und zeigten vor allem am Sprung ihr Können. Mit drei von vier gewonnen Duellen konnte man sich über den ersten, aber auch einzigen Gerätesieg des Abends freuen. Trotz gelungener Übungen an Barren und Reck reichte die Schwierigkeit der Vorstellungen letztendlich nicht aus, um ausreichend Score-Punkte für den Sieg zu erturnen.

Ein nennenswertes Highlight des Abends war sicherlich die sensationelle Barrenübung des erst 20-jährigen Nikolai Kishkilev, mit welcher er seinen Gegner, den ehemaligen Barren-Europameister Oleg Stepko, übertrumpfen konnte. Am Ende mussten sich die Rieser mit 37:24 Punkten geschlagen geben.

Nach Aussagen des Trainers Roland Grimm kassierte sein Team eine etwas unglückliche Niederlage, die durch eine konstantere Mannschaftsleistung mit weniger Fehlern vielleicht hätte vermieden werden können.

