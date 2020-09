00:02 Uhr

Nördlinger U12-Junioren seit August im Dauertest

Trainer ist zuversichtlich, stellt aber Defizite durch Corona-Pause fest

Seit dem 12. August sind die U12-Fußballjunioren des TSV Nördlingen wieder im Trainings- und Spielbetrieb aktiv. Neben zahlreichen Trainingseinheiten wurden auch schon einige Spiele absolviert. So endete das Spiel gegen den SV Wörnitzstein mit 1:0 für die Gäste. Trotz einer Vielzahl an Chancen konnte der gegnerische Torwart nicht überwunden werden und ein Konterangriff der Gäste führte zum einzigen Tor der Begegnung.

In einem weiteren Spiel in Gansheim konnte 9:0 gewonnen werden, bevor die wohl intensivste Woche der Vorbereitung mit vier Spielen innerhalb einer Woche auf dem Programm stand. Hier starteten die TSV-Jungs mit einem Vergleich über dreimal 30 Minuten gegen den TSV Waiblingen. In den ersten 30 Minuten spielten die Rieser Jungs sehr gut und verdienten sich eine 1:0-Drittelpausenführung durch ein sehr engagiertes Spiel- und Laufverhalten. In einem ebenfalls sehr ordentlichen zweiten Drittel gerieten die Nördlinger durch zwei zweifelhafte Elfmeterentscheidungen des Schiedsrichters und eine Zeitstrafe mit 1:3 in Rückstand und waren im letzten Drittel nicht mehr in der Lage, dem Spiel nochmals eine Wendung zu geben. So verlor man am Schluss 1:8 gegen einen sehr guten Gegner.

Im zweiten Spiel gegen den TSV Weißenburg verloren die Klaus-Schützlinge trotz einer 2:0-Pausenführung mit 2:3. Die Weißenburger Gäste präsentierten sich als der erwartet schwere Gegner und somit war der Test ein Fight auf Augenhöhe. Beide Teams versuchten durch schnelles Spiel in die Spitze und dauerhaftes Pressing den Gegner zu Fehlern zu zwingen. Ein offener Schlagabtausch war das Ergebnis der Spielweise beider Teams, das am Ende die Weißenburger für sich entscheiden konnten. Im dritten Spiel der Woche ging es nach Pflaumloch zur SGM Riesbürg. Hier konnte mit teils schönem Kombinationsfußball ein deutliches 1:10 erspielt werden.

Im vierten und letzten Spiel der Woche konnte die JFG Wemding mit 2:1 besiegt werden. In einem Spiel mit deutlichen Vorteilen für die Nördlinger Jungs wurde im Abschluss- und Passbereich nicht wirklich ordentlich gearbeitet. Dies gepaart mit einem sehr guten Wemdinger Torhüter führte letztendlich trotz drückender Feldüberlegenheit nur zu einem knappen Ergebnis. Nun gilt es, die Eindrücke aus den Spielen in den nächsten Trainingseinheiten aufzuarbeiten und die Jungs weiter nach vorne zu bringen.

In einem weiteren Testspiel verlor die U12 des TSV Nördlingen knapp, aber letztlich verdient, mit 3:4 bei der JFG Region Harburg. Die zweimalige Führung der Nördlinger durch Ben Müller wurde jeweils durch Noah Spielberger ausgeglichen und mit einem 2:2 ging es in die Halbzeitpause. Die zweite Hälfte verschliefen die Nördlinger weitestgehend und gerieten durch zwei Tore von Lukas Burgetsmeier mit 2:4 ins Hintertreffen. Elias Schneid konnte in der letzten Minute nur noch auf 3:4 verkürzen.

Fazit von Trainer Markus Klaus: „Das Engagement der Jungs ist bisher sehr gut, sie sind sehr willig neue Lerninhalte aufzunehmen und eine Entwicklung ist deutlich erkennbar. Trotzdem haben wir noch viel Arbeit bis zum Rundenstart und es ist schon deutlich erkennbar, dass dem einen oder anderen ein halbes Jahr in der Entwicklung, bedingt durch die Corona-Pandemie, fehlt.“ (jais)

