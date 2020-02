Nördlinger kämpfen – doch Passau ist stärker

Plus Das Basketball-Team des TSV Nördlingen muss beim Auswärtsspiel auf vier Stammspieler verzichten.

Ohne vier Stammspieler mussten die TSV-Basketballer beim Auswärtsspiel in Passau antreten. Doch durch eine Leistungssteigerung im letzten Viertel schnupperten die Rieser gar an der Sensation. Bereits unter der Woche war klar, dass mit Anthony Gamble (Sperre), Flo Knie (Verletzung) und Bene Veh (beruflich) drei wichtige Spieler in Passau nicht mitwirken können. Als wäre das noch nicht genug, musste auch Aufbauspieler Bene Schwarzenberger kurzfristig aus gesundheitlichen Gründen passen.

Der personellen Lage ebenso wie der positiven Entwicklung geschuldet kam es dazu, dass mit Pascal Schröppel und Julius Kluger zwei 16-Jährige in der Anfangsformation standen. Offensiv begann die Partie ordentlich für die Rieser, die ihren Center Robin Seeberger gut in Szene setzten. Als der Ex-Nördlinger Max Gentner seinen zweiten Dreier traf, führten die Passauer Mitte des Viertels jedoch schon mit zehn Punkten (17:7, 5. Minute). Die Rieser gaben nicht auf und kämpften sich dank Kapitän Tobias Mussgnug und einem Wurf in letzter Sekunde von Schröppel wieder auf 23:17 heran.

Auch das zweite Viertel begann ausgeglichen und keiner der beiden Mannschaften konnte sich absetzen. Nach einer Auszeit wirkten die Passauer dann aber wie ausgewechselt. Innerhalb von nur vier Minuten, trafen die Donaustädter vier Dreier und setzten sich zur Halbzeit auf 48:38 ab. In der Pause versuchten die Nördlinger sich neu einzustellen und vor allem in der Verteidigung deutlich konsequenter zu agieren. Es wurde nochmals darauf hingewiesen, dass man an diesem Tage nichts zu verlieren habe und daher mit Selbstbewusstsein frei aufspielen könne. Doch es kam anders. Die Passauer erwischten einen traumhaften Start in das Viertel und zogen durch einen 11:3-Lauf weiter davon (59:41, 26. Minute). Im Anschluss fingen sich die Rieser zwar wieder, konnten den Rückstand aber nicht merklich verkürzen und lagen mit 63:48 zum Viertelende zurück.

Als die Passauer die letzten zehn Minuten mit einem Korbleger eröffneten, stellten sich die heimischen Zuschauer schon auf einen deutlichen Sieg ein (65:48, 31. Minute). Doch angefeuert von den mitgereisten Fans kämpften sich die Nördlinger zurück. Ein 11:0-Lauf verkürzte den Rückstand auf sechs Pünktchen und lies neue Hoffnung aufkommen. Erst eine Auszeit der Passauer beendete diese gute Phase der Rieser. Auch wenn man durch sechs Seeberger-Punkten in Folge in Schlagdistanz blieb, schaffte man es nicht, das Spiel noch final zu drehen.

Am Ende stand eine knappe 74:67-Niederlage, die zwar ein Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt ist, jedoch zeigt, dass die junge Truppe auch ohne US-Profi und drei wichtige Spieler konkurrenzfähig ist. Zudem war es eine geschlossene Mannschaftsleistung und jeder eingesetzte Spieler konnte punkten. Am 7. März geht zu Hause gegen Leitershofen um den Klassenerhalt. Für Nördlingen spielten: Magnus Münzinger 2 Punkte, Johannes Steinmeyer 2, Julius Kluger 4, Pascal Schröppel 10, Philipp Steinmeyer 11 (1 Dreier), Robin Seeberger 25, Tobias Mussgnug 9 (2) und Jan Schmalfeld 4. (sm)