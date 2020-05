vor 34 Min.

Nördlingerinnen laufen Marathon für den guten Zweck

Die Sportlerinnen des TSV Nördlingen absolvieren die Distanz von rund 42 Kilometern zwischen Nördlingen und Bopfingen. Wie sie damit den Kampf gegen Covid-19 unterstützen.

Corremos solos, vencemos juntos. „Wir rennen alleine. Lass uns zusammen gewinnen.“ Ende April konnten viele Ausdauersportler aufgrund der aktuellen Situation nicht wie geplant beim Marathon durch die Straßen von Madrid rennen. Aus diesem Grund wurde der EDP Rock’n’Roll Madrid Virtuell Run vom Veranstalter ins Leben gerufen. Das Konzept des virtuellen Rennens sieht vor, dass alle Teilnehmer überall auf der Welt dabei sein können, immer sicher und unter Beachtung der Beschränkungen jedes Landes. Der Lauf ist eine Initiative, um alle Läufer, die zu Hause sind, zu motivieren und gleichzeitig mit der Startgebühr Spenden im Kampf gegen Covid-19 zu sammeln. Die Zeit und Streckenlänge ist Nebensache. Hauptziel ist es, die globale Laufgemeinschaft zu motivieren und zu inspirieren, um auch in diesen schwierigen Zeiten der „sozialen Distanzierung“ einen aktiven und gesunden Lebensstil zu fördern und positive Zeichen zu setzen.

Am ursprünglich geplanten Lauftag „verlegten“ Anneliese Zinke und Susanne Vierkorn, beide Läuferinnen des TSV Nördlingen, den Marathon von Madrid nach Nördlingen. Die Streckenwahl fiel nicht schwer: Start war in Nördlingen und dann ging es die Ipf-Ries-Halbmarathonstrecke nach Bopfingen über den Marktplatz und wieder zurück nach Nördlingen, um nach 42,195 Kilometern durchs Reimlinger Tor zu laufen.

Herausforderung ohne gezielte Vorbereitung

„Sicher hatten wir unseren Spaß an und auf der Strecke. Es war eine Herausforderung ohne gezielte Vorbereitung. Es war aber auch ein Lauf, bei dem die Gedanken in Spanien waren, bei unseren Lauffreunden in Nördlingen und Bopfingen und den vielen Läufern, die jedes Jahr ein Teil unserer Laufveranstaltungen sind“, so die beiden Läuferinnen

Die Medaille für diesen Marathon sei eine besondere Medaille. Sie werde an ein Jahr erinnern, das in dieser Form nie vorstellbar gewesen sei. PM

