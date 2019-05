vor 52 Min.

Nordries-Derby eine klare Sache

Maihingen siegt mit 4:0 in Marktoffingen. Möttingen kassiert drei Gegentreffer in fünf Minuten, Hainsfarth gleich fünf innerhalb einer Viertelstunde

Von Jim Benninger

FSV Marktoffingen – FC Maihingen 0:4 (0:3). – Zu Beginn verpasste Manuel Ernst die Heimführung und Aaron Stimpfle scheiterte an Heimtorhüter Regele, bevor der Torjäger einen Querpass ungehindert zur Gästeführung nutzte. Nach Foul als letzter Mann sah Andreas Estner Rot, den Freistoß setzten die Gäste knapp über das Tor. Bei der Heimelf zielte Kirchenbauer nach einer Ecke knapp drüber. Erneut Stimpfle nutzte einen Querpass aus 20 Metern sehenswert zum 0:2 und Andreas Haas schaffte die Vorentscheidung per Freistoß kurz vor der Pause. Die Gäste kontrollieren auch die zweite Halbzeit und ließen nur noch eine Chance zu, doch Kirchenbauer köpfte eine Flanke von Gabler knapp am Tor vorbei. Maihingen erspielte sich noch mehre Chancen, doch Alexander Göck scheiterte an Torhüter Regele, der allerdings einen Fernschuss des Maihinger noch zum 0:4 passieren lassen musste.

Tore 0:1 (12.) Aaron Stimpfle, 0:2 (30.), Aaron Stimpfle, 0:3 (44.) Andreas Haas, 0:4 (86.) Alexander Göck – Rot Andreas Estner (19., FSV) Zuschauer 100

SpVgg Deiningen – FSV Reimlingen 1:4 (0:1). – Den Gästen genügte eine durchschnittliche Leistung, um auch in dieser Höhe verdient zu siegen. Sie übernahmen sofort das Kommando, doch Sauer traf nur die Latte und Kohnle schoss knapp vorbei. Der Torjäger machte es aber bald darauf besser, erst danach kam die SpVgg besser ins Spiel. Maximilian Kutscherauer vergab aber genauso wie Michael Jais und Peter Gerstmeier, der an Helmschrott scheiterte. Auf der Gegenseite blieb Schneele an einem Deininger hängen und schoss danach knapp am Tor vorbei. Auch der durchgebrochene Kutscherauer scheiterte an Helmschrott. Nach der Pause köpfte Andreas Sing eine Ecke zum 0:2 ein, während Deffner den Anschluss verpasste. Dies be-strafte Kohnle mit seinen Treffern zwei und drei. Für die nie aufsteckende SpVgg gelang Robin Welchner nur noch der Ehrentreffer.

Tore 0:1 Dominik Kohnle (8.), 0:2 Andreas Sing (47.), 0:3 Dominik Kohnle (56.), 0:4 Dominik Kohnle (81.), 1:4 Robin Welchner (87.) Zuschauer 120

TSV Wertingen – TSV Möttingen 5:1 (4:0). – Mit einer starken Leistung beeindruckte der Aufstiegsaspirant gegen seinen früheren Bezirksligakonkurrenten. Frühzeitig schoss Valentin Jaumann nach Foul an Prestel per Elfmeter die Führung heraus. In der Folge wurden Großchancen vergeben, um die Führung auszubauen. Dies gelang aber kurz vor der Pause eindrucksvoll: Binnen fünf Minuten überlupfte Christoph Prestel den Gästekeeper und Valentin Jaumann sowie Nicolas Korselt brachten die Vorentscheidung jeweils per Flachschuss. Erst nach dem Wechsel kamen die Rieser besser ins Spiel und durch Thomas Wittke zum Ehrentreffer. Den Schlusspunkt setzte noch einmal Nicolas Korselt per Flachschuss.

Tore 1:0 Valentin Jaumann (4.), 2:0 Christoph Prestel (41.), 3:0 Valentin Jaumann (43.), 4:0 Nicolas Korselt (45.), 4:1 Thomas Wittke (67.), 5:1 Nicolas Korselt (75.) Zuschauer 120

SG Alerheim – FC Mertingen 0:1 (0:0). – Ein dezimierter Tabellenführer zeigte erst nach einer Stunde seine spielerische Überlegenheit, brauchte aber eine unnötig lange Nachspielzeit, um zu siegen. Die einzig nennenswerte Szene der ersten Halbzeit war ein Kopfball von Bach, den der Gästekeeper klärte. Nach der Pause rettete Simon Leonhard mit tollen Paraden bei der Doppelchance von Bauer und Schuster. Als Gästekapitän Heckmeier nach einem weiteren Foul Gelbrot gesehen hatte, scheiterte Alex Schmidt am herausgelaufenen Brazinskas. Dann ließ Link eine Gästeecke aus Kurzdistanz aus und Stefan Spingler schoss nur knapp am Heimtor vorbei. Noch einmal lenkte Leonhard einen Klasse-Distanzschuss von Schroll zur Ecke, bevor gleich mehrere Gäste im Strafraum-Getümmel scheiterten. In der Schlussminute wurde ein Schuss von Johannes Schneider noch übers Gästetor abgefälscht, bevor auch ein Alerheimer Gelbrot sah. Schließlich köpfte Bernhard Schuster einen Freistoß zum Gästesieg ein.

Tor 0:1 Bernhard Schuster (98.) Gelbrot Philipp Heckmeier (61., FCM) und Kai Rau (95., SGA) Zuschauer 75

SV Wörnitzstein/Berg – TSV Hainsfarth 8:0 (5:0). – Der SVW kann noch gewinnen und wie. Nach vier sieglosen Spielen folgte nun gleich ein Schützenfest gegen überforderte Gäste. Nach einer Viertelstunde eröffnete Oliver Wanner nach schöner Vorarbeit von Maximilian Bschorr den Torreigen. Daniel Habersatter schraubte das Ergebnis mit einem Doppelpack binnen vier Minuten auf 3:0. David Martins traf nach wiederum schöner Vorarbeit von Bschorr zum 4:0. Dieser krönte seine bärenstarke Leistung mit einem schönen Kopfballtor noch vor der Pause. In der zweiten Halbzeit sorgte Alex Mu-saeus mit einem lupenreinen Hattrick für den hohen Endstand.

Tore: 1:0 Oliver Wanner (18.), 2:0 Daniel Habersatter (22.), 3:0 Daniel Habersatter (26.), 4:0 David Martins (30.), 5:0 Maximilian Bschor (34.), 6:0 Alexander Musaeus (52.), 7:0 Alexander Musaeus (67.), 8:0 Alexander Musaeus (77.) Zusch. 50

