17:00 Uhr

Nordschwabens Schachclubs bündeln die Kräfte

Der Blickfang für das gemeinsame Online-Training einiger nordschwäbischer Schachvereine sieht so aus.

Gemeinsames Online-Training wird ab dem 18. Februar angeboten. Auch die Nördlinger Denksportler sind dabei.

Auf Netflix sorgte unlängst „Das Damengambit“ für Furore und auf den großen Online-Plattformen laufen die Server heiß: Während in vielen Sportarten durch den Corona-Lockdown fast nichts mehr geht, erlebt Schach gerade einen regelrechten Boom.

Gleichzeitig haben auch viele Vereine ihre Jugendarbeit ins Internet verlegt, denn gerade beim Training ist es wichtig, einen persönlichen Ansprechpartner zu haben, der auf die jeweilige Spielstärke eingehen kann. Um hier die Kräfte zu bündeln, haben sich einige nordschwäbische Vereine und Schulschach-AGs zusammengetan und bieten in den kommenden Wochen ein gemeinsames, kostenloses Online-Training an, zu dem jeder eingeladen ist, der sich für das „Spiel der Könige“ interessiert, egal, ob Anfänger oder Vereinsspieler.

Trainer aus sechs Vereinen bieten Kurse an

Trainer aus Gundelfingen, Langenau, Leipheim, Nördlingen, Dillingen und Wertingen bieten Kurse auf sechs Niveaustufen an. Für den Schachklub Nördlingen ist Kurt Kaufmann federführend dabei. Das Training beginnt am 18. Februar und dauert etwa zehn Wochen. Jeweils im Anschluss besteht noch die Möglichkeit, in einem Online-Turnier gegeneinander zu spielen. Für alle Grundschüler, die Schach einfach einmal ausprobieren wollen, wird ein eigener Einsteigerkurs angeboten.

Anmeldung möglichst bald beim nordschwäbischen Jugendleiter

Die Koordination übernimmt der nordschwäbische Jugendleiter Andreas Biedenbach, der für Fragen und zur Anmeldung unter biedenbach@gmx.de zu erreichen ist. Anmelden sollte man sich bei Interesse möglichst bald, da die Platzanzahl begrenzt ist. (abi)

Themen folgen