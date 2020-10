vor 19 Min.

Nur das Hygienekonzept überzeugt

Völlig verkorkste Heimpremiere der Nördlinger Regionalligafrauen

Am zweiten Spieltag hatten die Regionalliga-Damen des TSV Nördlingen die TS Jahn München zu Gast in der Mehrzweckhalle. Mit einem kompletten Kader und Trainer Tony Imreh an der Seitenlinie hatte man sich durchaus Chancen auf den nächsten Sieg ausgerechnet. Die Vorstellung auf dem Spielfeld machte dann jedoch alle Hoffnungen zunichte, die zwei Punkte einzufahren.

Das Spiel begann und zu sehen gab es – nichts. Zumindest keine Körbe für Nördlingen. Über fünf Minuten ließ sich die Heimmannschaft Zeit, bis der erste Punkt erzielt wurde – bezeichnenderweise von der Freiwurflinie. Denn darauf schienen sich die beiden Unparteiischen spezialisiert zu haben: Fouls und Freiwürfe. Immerhin hatten die Nördlinger Frauen noch nicht allzu viel Boden verloren, denn auch auf Münchner Seite regierte das Chaos. Beim 9:13 nach dem ersten Viertel konnte man bereits erahnen, dass es möglicherweise keine hochklassige Vorstellung der beiden Regionalligisten mehr werden würde.

Auch bis zur Halbzeit änderte sich das Bild nicht. Besonders im Angriff wollte einfach nichts gelingen und zum Unvermögen der Nördlingerinnen gesellte sich auch noch Pech im Wurf. Zwar leisteten Pauline Steinmeyer und Stephanie Sachnovski ausgezeichnete Arbeit im Ballvortrag und ließen sich von der aggressiven Verteidigung der Gäste nicht beeindrucken. Kaum über der Mittellinie, schienen die Gastgeberinnen jedoch orientierungslos und schafften es deutlich zu selten, den Ball in den Korb zu verfrachten. Dennoch hielt sich der Schaden mit 21:25 noch in Grenzen.

Dann brachte aber auch die Pause keine Wende für die Schwaben und so ist die Geschichte des dritten Viertels schnell erzählt. Fouls, Ballverluste, noch mehr Fouls und noch viel mehr Ballverluste. Dagegen lief es bei den Gästen von Jahn München jetzt richtig gut und gefühlt jeder Wurf von der Dreierlinie fand sein Ziel. Folglich sah man sich vor den letzten zehn Minuten bereits mit 35:52 im Rückstand.

Aber noch hatten die Rieserinnen nicht aufgegeben. Angeführt von Kapitänin Louisa Mussgnug kämpften sie sich mit einem 12:0-Lauf noch einmal heran und brachten den Rückstand fünf Minuten vor Ende wieder in den einstelligen Bereich. Mehr war an diesem verkorksten Tag allerdings nicht drin. Am Ende behinderte sich die Nördlinger Mannschaft mit überflüssigen Ballverlusten selbst und musste eine 55:70-Niederlage hinnehmen. Mit diesem Debakel mussten sich die Nördlingerinnen zu allem Überfluss auch noch etwas wehmütig von der seit über einem Jahr währenden Siegesserie in eigener Halle verabschieden.

Immerhin feierte das brandneue Hygienekonzept, das von Philip Moll hervorragend ausgearbeitet wurde, beim Damenspiel in der Mehrzweckhalle Premiere und wurde für sehr gut befunden. Letztlich konnte man von Glück reden, dass nur die erlaubten 25 Zuschauer, die sich vorbildlich an alle vorgeschriebenen Maßnahmen hielten, Zeuge dieser Darbietung wurden. (kge)

TSV Nördlingen I. Schenk (7/1 Dreier), P. Steinmeyer (10/1), A. Gregor, L. Mussgnug (9), N. Link (1), E. Kosiurak, S. Keller (6), M. Modrzik, P. Wittig (4), K. Gerstmeyr (7), K. Schenk (2), S. Sachnovski (9)

Themen folgen