vor 23 Min.

Nur ein Gegentor im gesamten Turnier Lokalsport

Kleinerdlinger B-Juniorinnen gewinnen den Kreispokal.

Die B-Juniorinnen des SV Kleinerdlingen gewannen in der Nördlinger Schillerhalle das Futsal-Kreispokalturnier der Gruppe Donau. Im Endspiel siegten die von Alexander Stahl trainierten Rieserinnen gegen den SV Thierhaupten mit 1:0.

Bereits die Gruppenphase hatte der SVK ohne Niederlage überstanden und in drei Spielen nur ein Gegentor kassiert. Auch die SpVgg Deiningen blieb in der Gruppe A ungeschlagen, aber bei drei Remis auch ohne Sieg. Einen Punkt mehr hatte in der Endabrechnung der SV Donaualtheim.

In Gruppe B war der FSV Reimlingen mit einer 0:1-Niederlage gegen den SV Wörnitzstein-Berg in das Turnier gestartet, spielte dann 0:0 gegen den TSV Bissingen und gegen den Gruppenersten SV Thierhaupten ebenfalls 0:0. Der SV Wörnitzstein-Berg wurde Gruppenzweiter, bekam dann aber im Halbfinale vom SV Kleinerdlingen seine Grenzen aufgezeigt, denn die Rieserinnen gewannen klar mit 4:0. Das zweite Halbfinale gewann der SV Thierhaupten 2:0 gegen den SV Donaualtheim.

Die Ergebnisse der Platzierungsspiele: Spiel um den siebten Platz: JFG Riedberg – TSV Bissingen 1:2 nach Strafstoßschießen; Spiel um den fünften Platz: SpVgg Deiningen – FSV Reimlingen 0:1; Spiel um den dritten Platz: SV Wörnitzstein-Berg - SV Donaualtheim 1:2.

Folgende individuellen Ehrenpreise wurden bei der Siegerehrung vergeben: Beste Spielerin: Melanie Stuhlmüller vom SV Thierhaupten; beste Torhüterin: Marie Falten von der JFG Riedberg; beste Torschützinnen: Viktoria Leiter (SV Kleinerdlingen), Paula Silsch, Melanie Stuhlmüller (beide SV Thierhaupten) und Jacqueline Wolf (SV Wörnitzstein-Berg).

