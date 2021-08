Der TSV Oettingen hat ein neues Vorstandsteam

Plus Lange hatte der TSV Oettingen nach geeigneten Kandidaten gesucht, jetzt ist der Führungswechsel vollzogen. Der „Ehrenoskar“ für besondere Verdienste geht an Katharina Kaufmann und Fritz Kaumeier.

Zur ordentlichen Jahreshauptversammlung hatte die Vorstandschaft des TSV Oettingen ins Vereinsheim „Sportpark Weißes Kreuz“ eingeladen. In Abwesenheit des 1. Vorsitzenden Josef Mayer begrüßte die 2. Vorsitzende Monika Kindlein neben den TSV-Mitgliedern Bürgermeister Thomas Heydecker, einige Stadträte sowie die Ehrenmitglieder Karl Deffner, Karl Leigart und Eberhard Maiwald. Neben den Berichten der Vorstandsmitglieder standen die Neuwahlen und zahlreiche Ehrungen auf der Tagesordnung.