Lokalmatador triumphiert erneut beim Oettinger Triathlon

Plus Wie im Vorjahr gewinnt Timo Schmitz den traditionsreichen Wettkampf. Auch die 33. Auflage des Wettbewerbs ist geprägt von strengen Hygiene-Auflagen.

Schon zum 33. Mal fand am ersten August-Wochenende der Oettinger Triathlon statt. Wie auch schon 2020 galt es strenge Hygiene-Auflagen zu erfüllen. Neben einer Begrenzung des Starterfeldes auf 150 Teilnehmer bedeutete dies beispielweise auch, dass das Veranstaltungsgelände im Oettinger Wörnitzbad nur Athleten und Helfern vorbehalten war.