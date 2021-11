TSV Oettingen Gründer für Karate erreicht sechsten Meisterrang

Plus Der Gründer der Karate-Abteilung beim TSV Oettingen musste von einem hochrangigen Sportler vorgeschlagen werden. Er bereitete sich eineinhalb Jahre auf die Prüfung vor.

Fritz Kaumeier, Gründer der Abteilung Karate im TSV Oettingen und ehemaliger langjähriger Dojo-Leiter, hat erfolgreich seine Prüfung zum 6. Dan abgelegt. Der 5. Dan ist die höchste Meistergraduierung im Karate, die man aus Eigeninitiative erreichen kann. Ab dem 6. Dan erfolgt eine Prüfung nur auf Vorschlag eines hochrangigen Dan-Trägers. Weiterhin muss dafür ein ausführlicher Karate-Lebenslauf vorgelegt werden.