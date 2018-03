vor 47 Min.

Oettingen mit Bestleistungen Lokalsport

Wechingen gibt Punkte ab, die Residenzstädter machen dagegen einen Schritt in Richtung Klassenerhalt

Von Kathrin Mädler

Die Wechinger Wörnitzschützen empfingen die Tabellenzweiten aus Offingen. Einheitliche Ergebnisse, mit unterschiedlichen Auswirkungen standen bei Andreas Buinger, Daniel Keiling und Carmen Groß zu Buche. Bei Keiling und Groß reichte es knapp zum Matchgewinn, was bei Buinger mit einem Rückstand von sieben Ringen nicht der Fall war. Obwohl er sich von Runde zu Runde um einen Ring steigerte, fiel Andreas Nagel mit elf Zählern zurück und war chancenlos. Ähnlich erging es Peter Hubel, der sich in den letzten zehn Schuss (84 Ringe) den Sieg völlig verbaute und die Offinger somit die Siegerpunkte mit nach Hause nahmen.

Die Oettinger waren zu Gast bei den Grünholderschützen in Gablingen. An diesem vorletzten Wettkampftag hagelte es bei den Riesern Saisonbestleistungen. Während bei Lisa Sobkowiak, Michael Beutel und Christoph Sailer zusätzlich zum Topergebnis ein Einzelpunkt winkte, hatte Gabriele Prechter trotz bestem Ergebnis in dieser Runde um vier Ringe das Nachsehen. Auch Ersatzschütze Tobias Beck biss sich an seinem Gegenüber die Zähne aus und verlor sein Duell deutlich um 18 Zähler. Ebenfalls Bestleistung erreichten die Oettinger Sportschützen im Teamergebnis, was sie einen kleinen Schritt in Richtung Klassenerhalt bringt.

In der Bezirksliga begrüßten die Belzheimer die Gegner aus Mertingen. Daniela Scheider eröffnete ihren Durchgang mit starken 98 Zählern. Das damit aufgebaute Polster brachte ihr einen sicheren Punkt ein. Ein Auf und Ab gab es zwischen Gabriele Luff und ihrem Gegenüber. Der Einbruch des Mertingers in der Abschlussserie (87 Ringe) bescherte der Belzheimerin den Einzelsieg. Der Duellpartner von Bettina Luff leistete ihr gute Hilfestellung, indem er ihr den Weg mit 85 und 86 Zählern ebnete. Einzig Christina Liebhard öffnete ihrem Kontrahenten, wegen drei Achtern, die Tür zum Ehrenpunkt für Mertingen, was diese trotzdem auf den absteigenden Ast beförderte.

