vor 24 Min.

Oettinger Triathlon ist ausgebucht

216 Einzelstarter und 34 Staffeln sind am kommenden Sonntag dabei.

Von Thomas Paus

Am kommenden Sonntag findet die 31. Auflage des Oettinger Triathlons statt. Mit 216 gemeldeten Einzelstartern und 34 Staffeln ist der Rieser Ausdauerdreikampf bis auf den letzten Platz ausgebucht. Nachmeldungen sind daher nicht mehr möglich.

Beim Oettinger Triathlon gilt es, 500 m zu schwimmen, 23,2 km Rad zu fahren und 5 km zu laufen. Die gemäßigten Distanzen des Sprint-Triathlons sorgen dabei für ein bunt gemischtes Teilnehmerfeld. Vom Hobbysportler bis zum echten Profi sind alle erdenklichen Leistungsklassen dabei. Für ambitionierte Sportler ist die Schreinerei Ott-Trophy interessant: Für eine neue Bestzeit bei den Männern gibt es eine Prämie von 500 Euro. Diese muss man sich allerdings hart verdienen, denn mit 1:02:44 Std. hat Fabian Eisenlauer im vergangenen Jahr eine herausragende Zeit hingelegt. Mal sehen, ob Lokalmatador Timo Schmitz sich in diesem Jahr die Prämie schnappen kann. Bei den Frauen sind sogar 1000 Euro im Topf, weil im Vorjahr niemand die 1:10:22 Std. von Theresa Wild aus dem Jahr 2016 unterbieten konnte.

Für Spannung ist also gesorgt, wenn es um 10 Uhr für die erste Startgruppe losgeht. Als Zuschauer kann man den Triathlon übrigens am besten im Oettinger Wörnitzbad miterleben. Schon die Auftaktdisziplin, das 500 m lange Schwimmen in der Wörnitz, kann man vom Start bis ins Ziel mitverfolgen. Auch alle Wechsel und der Zieleinlauf finden hier statt. Zudem wird man im Badbereich ständig über Lautsprecher über das Renngeschehen zum Beispiel auf der Radstrecke informiert. Wer das Radfahren live verfolgen will, kann sich entlang der Strecke positionieren. Diese führt vom Freibad auf der B466 nach Lehmingen. Anschließend geht es über Lohe nach Erlbach. Ab dem Wendepunkt in Hausen geht es über Niederhofen auf dem gleichen Weg zurück ins Wörnitzbad. Während des Wettkampfes ist die Bundesstraße im Bereich des Freibades bis zum Abzweig nach Lehmingen gesperrt. Der Verkehr wird in dieser Zeit umgeleitet. Auch die Staatsstraße 2221 von Oettingen nach Wassertrüdingen und die Kreisstraße DON 4 Richtung Hausen sowie die Verbindungsstraße nach Niederhofen-Erlbach sind in Teilabschnitten kurzzeitig gesperrt. Für die damit verbundenen Unannehmlichkeiten bitten die Veranstalter um Verständnis. Auf Bitten der Polizei wird zudem darauf hingewiesen , dass das Parken entlang der B466 grundsätzlich nicht gestattet ist. Das abschließende fünf Kilometer lange Laufen lässt sich ebenfalls im Wörnitzbad am besten verfolgen, denn bevor es in den Zielbereich am Spielplatz des Bades geht, müssen die Sportler dreimal einen Rundkurs durchlaufen, der jeweils durch das Freibadgelände führt.

Themen Folgen