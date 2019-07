vor 40 Min.

Oettinger Vereinsmeisterschaft findet in Prag statt

Die Oettinger Delegation in Prag (von links): Franziska und Marco Krischdat, Bernd Koller, Robert Schebesta, Markus Lutz, Beate Stenzenberger, Uwe Neyka, Barbara Berner, Paul Lechner und Rainer Hahn. Es fehlen Hermann Lutz und Teamleiterin Simone Lechner.

TSV-Ausdauersportler mit elf Startern in der „Goldenen Stadt“

Nachdem sich die Veranstalter des weltbekannten Triathlons in Roth 2002 von der Marke Ironman getrennt hatten, starteten sie unter dem Namen Challenge eine neue Serie, die inzwischen in vielen Orten Europas Mittel- und Langstreckentriathlons anbietet. Die Oettinger Triathleten wählten für ihre Vereinsmeisterschaft den Wettbewerb über die Mitteldistanz (1,9 km Schwimmen/90 km Radfahren/21 km Laufen ) in der „Goldenen Stadt“ Prag aus.

Der Freitag stand für die elf angereisten Athleten und ebenso vielen Begleitpersonen im Zeichen des kulturellen Interesses, am Samstag Mittag stand dann die sportliche Herausforderung an.

Der Schwimmstart erfolgte von der Moldauinsel Strelecky aus, die einmal umrundet werden musste. Trotz der großen Hitze der vorherigen Tage war das Wasser mit 17,5˚C überraschend kühl, weshalb auch mit dem Neoprenanzug geschwommen werden durfte. Nach dem Verlassen der Moldau mussten die Athleten eine lange Wechselzone durchlaufen, um zu den auf der Legii-Brücke stehenden Rädern zu gelangen. Es stellt eine große logistische und organisatorische Herausforderung für die Veranstalter dar, einen Triathlon im Herzen einer Millionenstadt durchzuführen. Vom Stadtzentrum ging es dann bei rund 30 Grad Celsius in südlicher Richtung auf eine topographisch und technisch anspruchsvolle Radstrecke mit sehr schlechtem Straßenbelag. Die Laufstrecke führte auf drei Runden wieder beiderseits der Moldau entlang.

Bei den Profimännern gewann der Deutsche Florian Angert, die schnellste Frau des Tages war die Tschechin Radka Kahlefeld. Als erster Oettinger erreichte Robert Schebesta dank einer außerordentlichen Leistung auf dem Rad das Ziel, gefolgt vom schnellsten Läufer Markus Lutz. Dahinter reihte sich Paul Lechner nach großen Problemen beim Schwimmen und folgendem starken Radpart ein, gefolgt von Rainer Hahn und Bernd Koller, dessen Start wegen eines Radunfalles lange auf der Kippe stand. Marco Krischdat fiel den schlechten Straßenverhältnissen zum Opfer und konnte das Rennen wegen eines Raddefektes nicht beenden.

Im Staffelwettbewerb traten die Oettinger mit zwei Teams an. Franziska Krischdat übergab nach dem Schwimmen und dem Radfahren den Zeitmesschip an ihren Vater Hermann Lutz, das zweite Team bildeten Barbara Berner, Beate Stenzenberger und Uwe Neyka.

Die Ergebnisse der Oettinger: Einzel: 84. Robert Schebesta 4:59:51 Std. (13. AK 40), 153. Markus Lutz 5:12:10 (6. AK 50), 308. Paul Lechner 5:40:03 (22. AK50), 390. Rainer Hahn 6:00:09 (35. AK 50), 489. Bernd Koller 6:25:52 (43. AK 50), Marco Krischdat DNF (nicht im Ziel)

Mixed-Staffel: 13. Franziska Krischdat/Franziska Krischdat/Hermann Lutz 5:44:05, 15. Barbara Berner/Beate Stenzenberger/Uwe Neyka 5:52:27

Nun gilt es für die Athleten, sich einige Tage zu erholen, um am kommenden Sonntag, 4. August, in Bestform am Wörnitzufer zu stehen, wo der heimische Triathlon um zehn Uhr zum 31. Mal gestartet wird. (mlu)

dazu im Internet unter oettinger-triathlon.de

