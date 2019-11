vor 60 Min.

Oettinger im Derby treffsicher

Dank des 3:2-Erfolgs gegen Wechingen bleiben die Wörnitzstädter Tabellenführer Baldingen auf den Fersen. Kösingens erste Punkte in der Bezirksliga

Im ersten Rieser Derby der Luftgewehr-Bezirksoberliga standen sich Oettingen und Wechingen gegenüber. Gabriele Prechter stieg wie ein Phönix aus der Asche und knackte die 380er-Marke. Gegen die Wettkampfbestleistung der Oettingerin fand Luca Mack kein Mittel und der Punkt blieb in Oettingen. Auch Andreas Nagel hatte Schwierigkeiten, mit den Vorgaben von Michael Beutel mitzuhalten, der mit zwei 98er-Serien zu alter Stärke zurückkehrte. Einen weiteren Einzelpunkt für Oettingen gewann Sabine Beutel, die Carmen Groß nach der ersten Serie fünf Zähler abnahm und trotz Leistungseinbruch (94 und 93 Ringe) den Vorsprung nicht mehr abgab. Ihre Mannschaftskollegin Lisa Beutel musste ihre Führung dagegen abgeben, als ihr Andreas Buinger eine hervorragende 99er-Serie servierte. Obwohl Christoph Sailer schneller fertig war, gewann Peter Hubel die Partie dank seines nimmermüden Kampfgeistes und einer grandiosen Abschlussserie von 98 Zählern. Durch den 3:2-Sieg der Oettinger ergibt sich keine Verschiebung in der oberen Hälfte der Tabelle.

Die Goldbachschützen aus Baldingen waren zu Gast in Eppisburg, bei denen in zwei Durchgängen geschossen wird. Als Erste stellten sich Markus Bachmann und Heidi Eger der Herausforderung. Während Eger von Anfang an vorne lag und es keine Zweifel am Ausgang des Matches gab, wendete sich das Blatt bei Bachmann erst mit den letzten zehn Schuss (96 Ringe) zu seinen Gunsten. Die Weichen zum Gesamtsieg stellte dann Christian Eger, der seinem Gegner nach kürzester Zeit 386 Ringe vorlegte. Lukas Egetenmeier kämpfte noch mit den Nachwehen der Schlachtpartie vom Vortag und war seinem Widersacher nicht ebenbürtig. Ein wirkliches Trauerspiel erlebte Michael Grimmeiß, der seinem Gegenüber gleich zu Beginn sieben Ringe abnahm und sich dann mit 84 und 88 Zählern den Siegerpunkt doch noch verbaute. Dank des 3:2-Siegs sind die Goldbachschützen weiterhin ungeschlagen an der Tabellenspitze.

In der Bezirksliga trafen sich die Kösinger zum Kellerduell mit den Hubertusschützen in Otting. Ulrich Öchslein packte in der zweiten Hälfte zwar eine Schippe drauf (96 und 95 Zähler), doch das Überholmanöver war zu spät. Die Messlatte der Ottingerin von 390 Ringen war auch für Peter Kahn zu hoch. Seinem Bruder David Kahn spielten die schlechten Serien seines Rivalen in die Karten und er sicherte einen Punkt. Markus Grubauer verdiente sich seinen Einzelsieg mit Saisonbestleistung. Da das Mannschaftsergebnis der Kösinger um vier Ringe besser war, ging der Extrapunkt an die Gäste, die trotzdem weiterhin Tabellenletzter sind. (kmä)

