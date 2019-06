vor 38 Min.

Olomouc-Stadtpreis für Hermann Faul

Verdienste um Städtepartnerschaft

Nördlingens Oberbürgermeister Hermann Faul wurde mit dem Preis der Stadt Olomouc (Olmütz) ausgezeichnet. Im Rahmen einer festlichen Zeremonie im Mährischen Theater betonten dabei Oberbürgermeister Miroslav Bánek und der Vizebürgermeister für Kulturfragen, Pavel Hekela, die großen Verdienste des Nördlingers um die Städtepartnerschaft zwischen beiden Städten.

Faul habe sich in seiner Amtszeit dafür eingesetzt, „dass die Städtefreundschaft nach vielen Jahren des Kennenlernens und der Begegnung im Jahr 2008 in eine offizielle Städtepartnerschaft überführt wurde“, so der Vertreter der Stadt Olomouc. Hermann Faul betonte, dass er den Preis stellvertretend für alle Bürger Nördlingens annehme, „die am großen Werk der Freundschaft und Partnerschaft zwischen beiden Städten mitgebaut haben“. (pm)

Themen Folgen