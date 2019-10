vor 39 Min.

Optimale FSV-Ausbeute

Beide Marktoffinger Mannschaften bringen von ihren Auswärtsspielen drei Punkte mit nach Hause. Die „Erste“ bleibt damit Spitzenreiter

Mit sechs Punkten im Gepäck kehrten die beiden Bayernligateams des FSV Marktoffingen am Sonntag von ihren Auswärtsspielen zurück. Die FSV-Erste brauchte nicht einmal eine Stunde für einen 3:0-Sieg gegen Mauerstetten II. Mit der optimalen Ausbeute von vier Siegen in vier Spielen sind sie weiterhin Tabellenführer. Die FSV-Zweite sammelte mit 3:1 gegen Lohhof III weitere wichtige Punkte und rückte ins Mittelfeld auf.

SV Mauerstetten II – FSV Marktoffingen I 0:3. – Die FSV-Erste brauchte einen halben Satz, bis ihr Motor auf vollen Touren lief, dann waren sie gegen den Neuling nicht mehr aufzuhalten und klar spielbestimmend. Beim 13:12 im ersten Satz nahm Trainer Josef Wizinger eine Auszeit und verlangte mehr Effektivität im Aufschlag und Angriff. Die unermüdlich über das Feld fegenden Zuspielerinnen Theresa Wizinger (5) und Milena Bergdolt (7) verstanden und setzten die Anweisung des Trainers perfekt um. Den Schlusspunkt zum 25:15 setzte die an Effektivität stärkste FSV-lerin Eva-Maria Schröter, die dafür nach dem Spiel von ihrem Coach auch zum MVP gekürt wurde.

Die FSV-Damen hatten ihren fleißig abwehrenden Gegner weiterhin im Griff, zumal immer wieder eine der Rieserinnen eine Serie am Aufschlag auspackte. Im zweiten Satz war es plötzlich Kristin Löfflad, die zuvor in dieser Hinsicht eher wirkungslos war, mit sieben Punkten. Auch der zweite Satz ging mit 25:15 an den FSV. Abgesehen von einer kleinen „Ermahnung“ bei einer Auszeit (12:9) blieb der FSV weiterhin dominant. Melli Dauser bis zum 5:0 und Jasmin Beyerle vom 19:14 bis zum Ende waren jetzt die besten beim Service. Nach dem optimalen Saisonstart folgt jetzt eine eigentlich viel zu lange vierwöchige Pause, bis es in die zweite Novemberhälfte mit vier Spielen geht.

FSV I Eva-Maria Schröter, Maria Altenburger, Lisa Müller, Melli Dauser, Jasmin Beyerle, Steffi Stimpfle, Kristin Löfflad, Theresa Wizinger, Milena Bergdolt, Kathi Neuner

SV Lohhof III – FSV Marktoffingen II 1:3. – Die zweite Mannschaft des FSV konnte im dritten Saisonspiel ihren ersten Sieg erzielen. Mit 3:1 bezwangen sie in ihrem ersten Auswärtsspiel den deutlich jüngeren SV Lohhof. Nach einem schwachen Start in den ersten Satz fanden die FS-Damen nach zehn Punkten ins Spiel. Sie konnten sich durch starke Angriffe und Aufschläge durchsetzen und die Gegner unter Druck setzen. Letztlich ging der erste Satz mit 25:16 an die Rieserinnen. Selbstbewusst startete die FSV- Zweite in den nächsten Satz. Eine Aufschlagserie von Antonia Leberle legte den Grundstein für den nächsten Satzgewinn. Lohhof wurde deutlich unter Druck gesetzt und fand auch aufgrund der knallharten Angriffe von Carina Willig nicht ins Spiel. Folgerichtig konnte auch der zweite Satz mit 25:11 gewonnen werden. Dem ungefährdeten Satzgewinn folgte allerdings der Einbruch im dritten Durchgang. Der FSV Marktoffingen leistete sich zu viele Eigenfehler und hatte Schwierigkeiten, sein Spiel aufzubauen. Lohhof drehte nun auf und holte sich durch gezielte Angriffe eine Fünf-Punkte-Führung (15:20) und letztlich den Satz (19:25). Dieses Zwischenhoch des Gegners wollte der FSV durchbrechen und startete mit starken Aufschlägen und guten Angriffen in den vierten Satz. Jetzt konnte der FSV gut vorlegen und musste nur am Ende noch einmal zittern. Nach einer zehnminütigen technischen Spielunterbrechung wurde der FSV unsicher und viele Leichtsinnsfehler ließen den SV Lohhof Fahrt aufnehmen. Trainer Sebastian Stadali schickte nun Youngster Madeleine Gerth zum Debüt in der Bayernliga aufs Feld. Zuspielerin Marlene Klaus hatte dadurch neue Möglichkeiten, konnte ihre Angreifer effektvoll in Szene setzen und es reichte mit 25:22 zum Auswärtssieg. (jw)

FSV II Verena Deffner, Carina Willig, Sandra Hirsch, Antonia Leberle, Leonie Gabler, Laura Geiß, Cindy Helmschrott, Anna-Maria Stelzle, Marlene Klaus, Madeleine Gerth

