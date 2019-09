vor 20 Min.

Panorama-Runde um den Rosenstein

Rieser Delegation bei den Lauterner Landschaftsläufen durchweg auf den vorderen Plätzen

Beim Sportverein Lautern fanden zum 15. Mal die Lauterner Landschaftsläufe mit einem Schülerlauf, einer Nordic-Walking-Strecke über 12,6 Kilometer, dem Lappertallauf über 12,6 Kilometer und dem Ostalb-Panoramalauf über 23,5 Kilometer statt. Es war bereits der sechste Lauf der diesjährigen Ostalbcup-Laufserie. Der Startschuss durch Bürgermeister Frederick Brütting fiel pünktlich um 9.30 Uhr bei frischen zehn Grad und leichtem Nieselregen, jedoch guten Laufbedingungen an der Sporthalle im Ortskern von Lautern.

Die Kurzstrecke führte durch das Lappertal zum Rosenstein, durch Lauterburg, um den Pfaffenberg zurück nach Lautern. Den Lappertallauf mit fast 400 Höhenmetern gewann wie bereits in den letzten beiden Jahren Johannes Großkopf vom Sparda Team Rechberghausen in 43:40 Minuten. Schnellste Frau war Karin Elzholtz von der TSG Giengen in 54:24 min. Die Läufer des TSV Nördlingen, die auch für die LG Donau-Ries starten, und weitere Ausdauersportler aus dem Ries kamen bei diesem Lauf in folgenden Zeiten ins Ziel: Günther Wiche (Sport Sohn Laufteam) 0:52:14 Std. (6. der Gesamtwertung, 1. der Altersklasse M50), Hubert Bestler 0:54:15 (8. GW, 1. M45), Marie Wagner 1:02:37 (6. Frau, 1. WJU18), Thomas Jakob 1:15:57 (14. M55), Miriam Bestler 1:16:19 (2. WHK), Horst Leberzammer 1:16:41 (2. M70), Birgit Minder (9. W45) und Klaus Wurscher (18. M55), beide 1:20:52.

Die 23,5 Kilometer lange Strecke des Ostalb-Panoramalaufs mit fast 900 Höhenmetern führte am Fuße des Rosensteins entlang über Heubach nach Beuren, von dort über einen steilen Anstieg zum Bargauer Kreuz, über Bartholomä und Lauterburg und um den Pfaffenberg zurück nach Lautern. Sieger war wie in den vergangenen beiden Jahren Lukas Bauer vom Laufsport Gruszka / LAC in 1:30:14 Std. Schnellste Frau im Ziel war Elke Keller von der LG Filstal in 1:49:37 Std.

Die Läufer des TSV Nördlingen überquerten in folgenden hervorragenden Zeiten die Ziellinie: Michael Dambacher 2:02:47 Std. (10. M50), Hans Niederhuber 2:07:58 (2. M60), Bernhard Satzenhofer 2:10:03 (3. M60) und Christina Satzenhofer 2:43:03 (3. WHK).

Die Läufe waren unter der Leitung von Josef Hieber und Bernhard Deininger bestens organisiert, sodass die fast 300 Läufer und Walker gut versorgt ins Ziel kamen. Der siebte und letzte Lauf der diesjährigen Ostalbcup-Serie, zu der auch der Ipf-Ries-Halbmarathon gehört, findet am 26. Oktober in Schwäbisch Gmünd statt. (hni)

