vor 36 Min.

Patt bei der Vereinsmeisterschaft

Zwei Schützendamen auf das Hundertstel gleichauf – eine Sensation

Zur Königsfeier der Heideschützen Bühl begrüßte der neue Schützenmeister Christian Buser Vereinsmitglieder und Freunde des Schützenvereins im Dorfzentrum Bühl. Er bedankte sich bei der Vorstandschaft und allen Helfern, die zum Gelingen der Königsfeier beitrugen.

Zu Beginn konnte er gleich eine Sensation in der Vereinsgeschichte verkünden. Über den Gewinn der Vereinsmeisterschaft der Frauen durften sich in diesem Jahr gleich zwei Schützendamen, Dagmar Pfister und Inge Löfflad, mit jeweils 85,66 Ringen freuen. Der ehemalige Schützenmeister Wolfgang Zwölfer holte sich mit 89,83 Ringen die Vereinsmeisterschaft bei den Herren und bei der Jugend siegte Marie Wagner mit sehr guten 90,16 Ringen. Das beste Jahresblattl schoss Vereinsmeisterin Inge Löfflad mit einem hervorragenden 2,4 Teiler, gefolgt von Christian Buser mit einem 9,1 Teiler. Den Pokal sicherte sich Erwin Sandmeier (78,6 Teiler). Die Ehrenscheibe ging in diesem Jahr an Renate Hiesinger mit einem 44,6 Teiler. Den Seniorenpokal gewann Wolfgang Sellnow (128,8 Teiler). Den Königstreffer im Kampf um den König der Könige erzielte Manuel Gebhardt mit einem 70,1 Teiler.

Mit Spannung wurden die Proklamation der Könige und die Präsentation der neuen Königsscheiben erwartet. Beim Jugend-Königsschießen kam keiner an Vorjahressiegerin Marie Wagner vorbei, die sich mit einem 22,1 Teiler die Königskrone holte. Platz zwei belegte Vanessa Strobel mit einem 147,4 Teiler. Bei den Herren sicherte sich Manuel Gebhardt mit einem 17,5 Teiler die Königswürde, gefolgt von Wolfgang Zwölfer (27,5 Teiler) und Helmut Löfflad (45,8 Teiler).

Dagmar Pfister triumphiert bereits zum dritten Mal

Bei den Damen konnte sich Dagmar Pfister (28,6 Teiler) bereits zum dritten Mal den ersten Platz sichern. Platz zwei ging an Inge Löfflad mit einem 75,8 Teiler und Platz drei an Lea-Marie Sandmeier mit einem 87,7 Teiler. Das Königspaar startete mit einem Tanz ins Regentenjahr. Ihre Titel feierten sie mit allen Vereinsmitgliedern und Gästen bis in die frühen Morgenstunden. (niz)

