26.02.2020

Perfekte Ehefrau gesucht

Wann die Theatergruppe der SpVgg Deiningen ihre Komödie präsentiert

Die Theatergruppe der SpVgg Deiningen befindet sich bereits in der Endphase der Proben. „Lediglich ledig“ lautet der Titel der Verwechslungs-Komödie in drei Akten der Autorin Ute Tretter-Schlicker. Damit will die Gruppe auch heuer wieder für einen vergnüglichen Theaterabend im Sportheim sorgen.

In der Komödie ist Konrad ein erfolgreicher Schriftsteller, der Bücher über seine glückliche Ehe schreibt. Nur sein Freund Oskar weiß, dass er in Wahrheit gar nicht verheiratet ist. Knifflig wird die Sache, als seine Verlegerin ihn und seine Ehefrau besuchen möchte. Wo aber in aller Schnelle eine Frau finden, die genau so perfekt ist wie in seinen Büchern beschrieben? Während Konrad eine Schauspielerin verpflichten will, versucht die Hauswirtschafterin Klara ihren Liebsten eifersüchtig zu machen. Bald regiert das Chaos, ehe diverse Missverständnisse das Fass zum Überlaufen bringen.

Die Vorstellungen finden am Samstag und Sonntag, 14. und 15. März, sowie Freitag, Samstag und Sonntag, 20., 21. und 22. März, im Sportheim Deiningen statt. Die Aufführungen beginnen freitags und samstags jeweils um 19.30 Uhr und sonntags bereits um 18.30 Uhr. Telefonische Voranmeldungen nehmen Rudolf und Dorothea Oefele ab sofort täglich von 13 bis 20 Uhr unter der Telefonnummer 09081/1752 entgegen. Für alle Hungrigen ist der Saal eine Stunde vor Vorstellungsbeginn geöffnet. (pm)

Weitere Infos im Internet unter www.spvgg-deiningen.de/theater.

