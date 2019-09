00:06 Uhr

Personal für gleich drei Mannschaften

Bei der TSV-U12 haben die Trainer in dieser Saison ein Luxusproblem

Die U12-Mädchen des TSV haben begonnen, sich auf die neue Saison vorzubereiten. Die meisten der Mädchen waren mit sehr viel Engagement und Ehrgeiz beim Basketballcamp von Gary Szabo dabei und konnten dort schon intensive Trainingseinheiten absolvieren. Aufgrund der sehr guten Jugendarbeit der vergangenen Jahre haben die Trainer für die kommende Saison 17 Spielerinnen zur Verfügung. Um die Kids weiter als Nachwuchs für den TSV Nördlingen auszubilden und vor allem dem Basketballsport zu erhalten, wurden drei Mannschaften gemeldet.

Ein Team tritt wie im vergangenen Jahr in der mit Mädchen und Jungs gemischten Bezirksoberliga an. Das zweite Team spielt in der ebenfalls gemischten Bezirksliga. Außerdem startet ein Team, dass sich aus Spielerinnen beider Teams zusammensetzt, in der weiblichen Bezirksoberliga. Froh sind die Verantwortlichen des TSV, dass sie mit Nils Gerstmeier einen neuen Jugendtrainer gewinnen konnten. Das Trainerteam hat nun die Aufgabe, die Mannschaften so ausgeglichen zu besetzen, dass alle Mannschaften in der jeweiligen Liga erfolgreich mitspielen können. Abzuwarten bleibt wie sich die Regeländerungen des DBB in der Praxis bewähren. Es wird nun verpflichtend auf niedrige Körbe gespielt. Daneben sind künftig anstatt fünf nur noch vier Feldspieler pro Mannschaft erlaubt.

Die erste Gelegenheit, sich als Mannschaft zu finden, haben die Mädels am kommenden Samstag bei einem Turnier in Bruchsal. Dort sind die Nördlingerinnen mit zwei Teams angemeldet. Die ersten Ligaspiele finden dann ab Oktober statt. Bei allem Ehrgeiz sollen die Kinder aber vor allem Spaß am Spiel und an der Bewegung haben. (rs)

