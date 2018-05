vor 18 Min.

Personalplanung ist in vollem Gange Lokalsport

Beim TSV Nördlingen haben das komplette Trainerteam und der Großteil der Stammspieler bereits für die Bayernligasaison zugesagt. Auch die ersten externen Neuzugänge stehen fest.

Von Klaus Jais

Für die neue Saison 2018/19 in der Bayernliga laufen die Planungen der Verantwortlichen der Abteilung Fußball des TSV Nördlingen seit Wochen auf Hochtouren. Wichtige Nachricht: Im Trainerbereich kann auf das bestehende Team zurückgegriffen werden. Demnach wird Andreas Schröter nach der Meisterschaft in der Landesliga Südwest das Team auch in der Bayernliga trainieren.

„Es freut mich sehr, dass unser Cheftrainer mir frühzeitig seine Zusage für die kommende Spielzeit gegeben hat. Die großartige sportliche Entwicklung unseres Teams trägt eindeutig seine Handschrift. Der gemeinsame Weg ist daher noch lange nicht am Ende“, so Abteilungsleiter Andreas Langer. Genauso wichtig seien zudem die Verlängerungen von Co-Trainer Thomas Ranftl sowie Torwarttrainer Berthold Grimmeisen. „Thommy Ranftl ist ein sehr wichtiger Baustein innerhalb des Trainerteams. Er hat immer ein Ohr an der Mannschaft, zudem bringt er spieltaktische Elemente in das Training und die Spielanalyse mit ein. Sein Verdienst am derzeitigen Erfolg ist sehr groß“, so Langer. Ebenfalls herausragend sei die Arbeit von Torwarttrainer Berthold Grimmeisen, dessen Training seit Jahren fast professionelle Züge habe. „Er hat unsere Keeper auf ein sehr viel besseres Niveau gehoben. Speziell die sportliche Entwicklung von Daniel Martin ist auch seinem Training zu verdanken“, erklärt Langer.

Auch bei der Zusammenstellung des Kaders für die Bayernliga ist der Sportliche Leiter Thomas Deubler bereits weit vorangekommen. „Der Großteil des aktuellen Kaders hat für die kommende Saison zugesagt, allen voran Stammspieler wie Philipp Buser, Daniel Holzmann oder Manuel Meyer. Aber auch mit allen anderen Spielern im Herrenbereich laufen die Gespräche“, so Deubler. Als externe Zugänge stehen bislang Daniel Dewein (Ichenhausen) und Julian Bosch (U19 FV Illertissen) fest. Der 22-jährige Dewein hat für den SC Ichenhausen in dieser Saison bereits 13 Tore erzielt. Bosch (19) spielte bereits im jüngeren A-Jugendjahrgang beim TSV Nördlingen und wechselte vor einem Jahr in die Bayernliga-A-Jugend des FV Illertissen. „Als Ausbildungsverein sind wir zudem stolz, dass aus unserem sehr guten U19-Jahrgang bereits acht Leistungsträger zugesagt haben, in der nächsten Saison bei uns im Herrenbereich angreifen zu wollen“, so Deubler weiter. Bleibt die Frage, wer in der nächsten Saison die zweite Mannschaft trainiert. „Solange für die U23 der Klassenerhalt in der Bezirksliga noch nicht endgültig gesichert ist, werde ich mich zu Personalfragen nicht äußern“, so Langer in seiner Eigenschaft als Abteilungsleiter.

