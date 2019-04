vor 12 Min.

Personell auf dem Zahnfleisch

Rieser Vertreter beklagen vor dem 27. Spieltag jede Menge Verletzte

Am 27. Spieltag der Bezirksliga Nord haben es die beiden Rieser Vereine TSV Nördlingen II und SV Holzkirchen mit Spitzenmannschaften dieser Liga zu tun: Der TSV II muss beim Tabellenvierten TSV Meitingen antreten und der SVH empfängt den Tabellenführer FC Ehekirchen. (beide Sonntag 15 Uhr).

Das Ziel von Holzkirchens Trainer Sener Sahin waren vier Punkte aus den beiden Osterspielen. Doch es wurde eine Nullnummer, wobei die Rieser in Altenmünster zum zweiten Mal in der Rückrunde eine 1:0-Führung in den letzten fünf Minuten verspielten. Für Altenmünster war es der erste Sieg seit November. Am Montag setzte es dann gegen Hollenbach mit der besten Defensive der Liga zwar auch eine Niederlage, „aber wir haben komischerweise besseren Fußball gespielt. Wie heuer so oft wird jedoch jeder Fehler sofort bestraft“, so der SVH-Trainer. Und nun kommt der Spitzenreiter, gegen den die Rieser das Hinspiel nur knapp mit 0:1 verloren haben. „Gegen Ehekirchen können wir nur gewinnen und nichts falsch machen. Die sind so gut wie sicher Meister. Was gibt es besseres, als ohne Druck gegen die beste Mannschaft der Bezirksliga zu spielen?“, findet Sahin. Personell kommen die Blau-Gelben allerdings auf dem Zahnfleisch daher: Am Montag musste Danny Draxler schon nach einer Viertelstunde wegen einer starken Fußprellung ausgewechselt werden. Stefan Neuwirt fehlte wegen einer ähnlichen Verletzung gänzlich. Beide haben die ganze Woche nicht trainiert. Bereits mit einem Remis können die Schützlinge von Spielertrainer Michael Pank-nin die Meisterschaft feiern, denn der Vorsprung auf den Zweiten SC Bubesheim beträgt neun Punkte.

Der sonntägliche Gegner des TSV Nördlingen II, der TSV Meitingen, hat erhebliche Verletzungssorgen: Bei Daniel Deppner, der sich beim 3:2-Sieg gegen den SC Bubesheim schon nach wenigen Minuten verletzt hatte, wurde jetzt ein Kreuzbandriss diagnostiziert. Letzte Woche bei der 1:3-Niederlage gegen Ehekirchen fielen innerhalb weniger Minuten René Heugel (muskuläre Probleme), Christian Lang, dessen Diabetes-Werte verrückt spielten, und Emmanuel Chouiloulidis (Nasenbeinbruch) aus. „Ich bin trotzdem stolz auf uns. Wir haben zurzeit unfassbares Verletzungspech, und dann ist es halt einfach schwer beziehungsweise nicht mehr möglich, das alles zu kompensieren“, richtete sich TSV-Keeper Daniel Wagner (er spielte auch schon beim TSV Nördlingen) nach dem Spiel an seine Kollegen.

Aber auch der TSV II hat große Verletzungssorgen: Am Karsamstag gegen Ecknach verletzten sich Julian Wüstner und Maximilian Knöpfle, sodass am Montag gegen Thannhausen nur noch zwölf Spieler aus dem U23-Kader plus drei U19-Akteure zur Verfügung standen. Adrian Stimpfle und Julian Bosch sind ohnehin verletzt und gegen Meitingen kann Trainer Andreas Langer auf Moritz Taglieber (privat verhindert) und Matus Mozol (in der Slowakei) nicht zurückgreifen. Nach dem endgültigen Klassenerhalt wollen die TSV-ler ihre bisherige Rekordmarke aus der Aufstiegssaison 2015/16 (Platz sieben mit 43 Punkten) noch überbieten. „Wir wollen die Serie fortsetzen und werden die restlichen Spiele mit 100 Prozent angehen. Es wird nichts hergeschenkt, auch eine Woche später im Derby gegen den SV Holzkirchen nicht“, spricht Trainer Langer Klartext. (jais)

