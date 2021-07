Unterringingen holt Spielmacher zurück

Die zweite Mannschaft spielt künftig zusammen mit dem SV Hohenaltheim

Mit Freude können die Kesseltaler die Rückkehr von Manuel Oßwald verkünden. Zur neuen Saison wird Oßwald, der zuletzt zwei Spielzeiten für den TSV Möttingen auflief, seine Fußballschuhe wieder für seinen Heimatverein schnüren. Mit ihm will man in der Offensive für noch mehr Qualität sorgen. Er soll den neuen Spielertrainer Mark Wimmer in Szene setzen.

Dieser wurde im Sommer letzten Jahres verpflichtet und konnte bisher pandemiebedingt nur bei vier Ligaspielen mitwirken. In diesen vier Spielen stellte er aber mit bereits fünf Toren seine Treffsicherheit unter Beweis. Nicht nur deshalb sind die Verantwortlichen sehr glücklich, dass er auch zur kommenden Saison Spielertrainer beim TSV Unterringingen sein wird. Mit Dennis Stöffelmeir konnte man zudem einen jungen und ehrgeizigen Torhüter vom SV Donaumünster-Erlingshofen verpflichten. Er will sich als Stammtorhüter bei den Kesseltalern etablieren und sich durch diesen Vereinswechsel persönlich weiterentwickeln, teilt der TSV mit. Der bisherige Keeper, Daniel Schüle, hat seine aktive Laufbahn beendet. Er steht dem Verein jedoch weiterhin als Vorstandsmitglied und Torwarttrainer zur Verfügung.

Die Kaderplanung des TSV Unterringingen ist laut Angaben der beiden Abteilungsleiter Jens Schmidt und Jochen Mittring aber noch nicht abgeschlossen. Man ist noch mit einigen Spielern im Gespräch. Es bleibt zu hoffen, dass auch hier möglichst viele den Weg zu dem kleinen Dorfverein finden.

Insbesondere für die zweite Mannschaft, die mit Partnerverein SV Hohenaltheim eine Spielgemeinschaft bildet, sei es wichtig, noch den ein oder anderen Neuzugang zu gewinnen, um die Breite des dünnen Kaders zu verbessern. (pm)