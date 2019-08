vor 23 Min.

Pokal-Knüller in Wemding

Im Halbfinale auf Kreisebene kommt es morgen zum Duell des souveränen Kreisklassen-Tabellenführers gegen den Kreisliga-Zehnten FSV Reimlingen

Von Klaus Jais

Am morgigen Mittwoch (Spielbeginn jeweils 18.30 Uhr) finden die beiden Halbfinalspiele im Toto-Pokal auf Kreisebene statt. Dabei empfängt der VfR Jettingen den SV Mindelzell und der TSV Wemding hat Heimrecht gegen den FSV Reimlingen.

Die Reimlinger hatten in der Kreisliga Nord einen schwachen Start und nach drei Spieltagen erst einen Punkt auf dem Konto. Zuletzt gelang allerdings ein überzeugender 3:1-Erfolg beim bis dahin ungeschlagenen Aufsteiger SV Kicklingen/Fristingen, durch den sich die Rieser auf den zehnten Tabellenplatz verbesserten.

Beide Teams sind souverän durch den Wettbewerb gerauscht

Auf dem Weg ins Pokalhalbfinale kassierte der FSV in fünf Spielen nur vier Gegentore: In Runde eins wurde der bislang schwerste Brocken, der FC Maihingen, mit 1:0 bezwungen. Dann folgten ein 5:0-Sieg beim SV Genderkingen, ein 2:1-Erfolg beim BC Huisheim, ein 4:2-Sieg beim SV Eggelstetten und schließlich ein klares 4:1 beim SSV Neumünster-Unterschönenberg. Der TSV Wemding ist in der Kreisklasse Nord I das Maß aller Dinge. Die Meisterschaft scheint nur über die Wallfahrtsstädter zu führen, die aus den ersten vier Spielen zwölf Punkte holten. Im Toto-Pokal war Wemding in der ersten Runde spielfrei, dann folgten ein 4:2-Sieg über den Lokalrivalen TSV Wolferstadt, ein 4:0-Erfolg in Niederhofen/Ehingen und schließlich Siege über die Kreisligisten TSV Möttingen (1:0) und FSV Marktoffingen (3:0).

