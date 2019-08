vor 39 Min.

Radmarathon in den Alpen: Quälen, brutal quälen oder endlos quälen

Nördlinger Duo meistert in der Schweiz Platin Tour mit eine Länge von 264 Kilometern und fast 7000 Höhenmetern.

Nördlingen/Andermatt Am vergangenen Wochenende hieß es in Andermatt im Schweizer Kanton Uri wieder: quälen, brutal quälen oder endlos quälen. Rund 3000 Teilnehmer starteten zum „Alpenbrevet“, für viele Radsportler der schwerste Rad-Marathon Europas, mit drei respekt- um nicht zu sagen angst-einflößenden Strecken.

In Zahlen: Die „Platin-Tour“ bringt es auf 264 Kilometern mit fünf Pässen (Grimsel, Nufenen, Lukmanier, Oberalp, Susten) fast 7000 oder genau 6831 Höhenmeter auf die Uhr. Das bringt selbst gut im Saft stehende Bergfexe an ihre Grenzen. Aber auch „Gold-Tour“ und „Silber-Tour“ sind kaum weniger anspruchsvoll, denn für 160 Kilometer und 5095 Höhenmeter über Grimsel (2164 m), Nufenen (2478 m), Gotthard (2180 m) und Susten (2224 m), sowie 120 Kilometer und 3675 Höhenmeter über Grimsel, Furka (2429 m) und Susten braucht man ebenfalls ein paar Körner.

Mit am Start waren auch in diesem Jahr die beiden Nördlinger Ausdauersportler Dieter Hecht und Oliver Franke. Nachdem die beiden beim „Alpenbrevet“ schon mehrmals am Start waren, lautete die Frage nicht ob, sondern in welcher Zeit sie ins Ziel kommen werden.

Gestartet wurde morgens um 6.45 Uhr in Andermatt. Erste Herausforderung war die 20 Kilometer lange Auffahrt zum Sustenpass. Nach einer kurzen, rasanten Abfahrt hinunter Richtung Meiringen ging es weiter zum Grimselpass, und dann bei mittlerweile angenehmen zweistelligen Temperaturgraden zum Nufenen. Diese 24 Kilometer lange, kräfte- zehrende Steigung hinauf auf 2473 Meter ist eine echte Herausforderung für alle Teilnehmer.

Nach der Abfahrt über Airolo hinunter nach Biasca ins Tessin sollte der härteste Teil der Strecke auf die beiden Athleten warten. Denn jetzt ging es knapp 40 Kilometer hinauf zum Nufenenpass. Diese lange Steigung liegt komplett in der Sonne und so war es bei 25 bis 30 Grad eine sehr schweißtreibende Angelegenheit. Die kurze Abfahrt hinab nach Disentis musste nun noch als Regeneration für den letzten Anstieg hinauf zum Oberalppass genutzt werden. Die beiden mobilisierten ihre letzten Reserven und kämpften sich mit einsetzenden Muskelkrämpfen noch einmal hinauf ins Hochgebirge und dann ging es hinunter nach Andermatt. Groß war die Freude, dass sie nach rund elf Stunden Fahrzeit unfallfrei und gesund im Ziel angekommen waren und ihre verdiente Platin-Medaille in Empfang nehmen durften. (ofr)

