00:02 Uhr

Regionalliga-Damen eröffnen die Runde

Erstes Heimspiel der neuen Saison am Samstagabend in der Mehrzweckhalle

Die Aufgabe, die neue Saison für alle Nördlinger Basketballfans zu eröffnen, fällt dieses Jahr den Regionalliga-Frauen des TSV zu, die am Wochenende das erste offizielle Ligaspiel in eigener Halle austragen. Dabei hat der neue Trainer Ajtony Imreh die erste Herausforderung mit den Angels bereits vergangene Woche beim Season Opening erfolgreich bewältigt. Nun bietet sich die Möglichkeit, mit dem ersten Nördlinger Heimsieg nachzulegen.

Der Kader, der in diesem Jahr die Regionalliga bildet, hat sich kaum verändert. Zwar musste man sich von Kapitän Fanny Szittya verabschieden, dafür werden mit Annika Gregor und Lucy Michel zwei junge Spielerinnen erste Erfahrungen in der Regio sammeln und auch Nathalie Link ist neu dazugestoßen. Der Rest des Teams, das fast ausschließlich aus Schülern und Studenten besteht, ist erhalten geblieben. Besondere Ambitionen dürfte Stephanie Sachnovski haben: Sie hat durch ihre enorme Steigerung unter Trainer Imre Szittya den Sprung in den Bundesliga-Kader geschafft. Auch Ausnahmetalent Mona Berlitz ist in der neuen Saison ein Teil des Angels-Teams. Das Wochenende wird zeigen, wie gut sich Trainer Tony Imreh und sein Team schon aufeinander eingestellt haben.

Mit dem SC Kemmern kommt aus dem Bamberger Umland eine sehr junge Mannschaft ins Ries, die eine schnelle Spielweise an den Tag legt. Tipp-Off ist um 18.30 Uhr in der Mehrzweckhalle Gerhart-Hauptmann-Straße. (kge)

