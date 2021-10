TSV-Basketballerinnen starten gegen Augsburg in die Saison

Plus Rieser Team will das Schwabenderby für sich entscheiden. Welche Top-Spielerin zurückgekehrt ist.

Nach mittlerweile mehr als einem Jahr steht für die Regionalliga-Frauen des TSV Nördlingen wieder ein Ligaspiel auf dem Programm. Entsprechend groß ist die Motivation bei den Rieserinnen und ebenso hoch sind die Ziele.