Reimlingen baut nicht genug Druck auf Lokalsport

Der FSV verliert das Duell der Verfolger gegen Wörnitzstein-Berg. Deiningen kann auch am Kirchweihwochenende keine Punkte holen. Alerheim weiter ganz unten in der Tabelle

Von René Lauer

FC Maihingen – SG Alerheim 3:0 (0:0). – Die Gäste begannen zunächst aktiver, bei einem Eckball auf den zweiten Pfosten traf Lars Rau den Ball jedoch nicht richtig. Wieder war es Lars Rau, der vor dem Maihinger Tor auftauchte, doch Torwart Martin Fischer konnte den Ball aus spitzem Winkel halten. In der 14. Minute wurde der FC das erste Mal gefährlich, doch Simon Leonhard konnte Johannes Steinhebers Kopfball abwehren. Maihingen hatte vor der Halbzeit noch mehrere Chancen, doch der Ball landete nicht im Tor. In der 53. Minute das 1:0, als Torwart Leonhard Jürgen Liebhards Schuss zwar abwehren konnte, bei Aaron Stimpfles Kopfball aber machtlos war. Nach toller Vorarbeit über Liebhard und Göck erzielte Aaron Stimpfle aus Kurzdistanz das 2:0 (64.). Nur zwei Minuten später bot sich das gleiche Bild und Stimpfle vollendete seinen lupenreinen Hattrick. Am Ende hätte der Sieg gar noch höher ausfallen können. Tore 1:0, 2:0, 3:0 Aaron Stimpfle (53.,64.,66.). Zuschauer 100

SpVgg Deiningen – TSV Unterthürheim 1:2 (0:2). – Am Kirchweihwochenende verlor die SpVgg vor circa 150 Zuschauern aufgrund der ersten Hälfte nicht unverdient mit 1:2. Schon in der vierten Minute das 0:1, als Florian Miller ein Abwehrgeschenk nutzte. Nur wenig später hatte Daniel Gumpp das 0:2 auf dem Fuß, scheiterte jedoch an Torhüter Stefan Hahn. In der Folgezeit neutralisierten sich die beiden Teams. Ein gelungener Angriff der Gäste brachte das 0:2 durch Johannes Heindl kurz vor der Halbzeit. Die Heimelf kam viel präsenter aus der Kabine und spielte fortan nur noch in eine Richtung. Michael Jais konnte in der 59. Minute auf 1:2 verkürzen. Trotz klarer Feldüberlegenheit fehlte dem Heimteam die Durchschlagskraft. Deiningen konnte sich keinen klaren Möglichkeiten mehr erspielen. Einzig ein Jais-Kopfball in der Nachspielzeit brachte noch einmal Gefahr. Tore 0:1 Florian Miller (4.), 0:2 Johannes Heindl (45.), 1:2 Michael Jais (59.). Zuschauer 150

TSV Möttingen – TSV Hainsfarth 1:3 (1:1). – Mit der ersten Chance fiel gleich das 0:1 durch Bastian Mebert aus zehn Metern nach Pass von Leister (5.). In der ausgeglichenen Anfangsphase erzielte Möttingen mit der erste Chance durch Max Hagel den Ausgleich nach wunderschönem Steilpass von Schäble. Danach jeweils eine gute Schusschance auf beiden Seiten, wobei Schmidt und Leister das Ziel jeweils knapp verfehlten. Mebert konnte seinen Gegenspieler abschütteln, scheiterte jedoch an Torhüter Husel. Nach der Pause kam Möttingen im Tiefschlag zurück aufs Feld und Hainsfarth machte innerhalb von fünf Minuten alles klar. Durch Tore von Leister nach Flanke von Gramm in den Winkel und durch Reichert, wobei Torhüter Husel beim dritten Gegentreffer nicht gut aussah. Möttingen kam wieder besser ins Spiel, vergab aber gute Chancen. Dann scheitere Steffen Husel auch noch beim Elfmeter an Gäste-Keeper Maximilian Jung. Der Sieg für die Gäste war letzten Endes verdient. Tore 0:1 Bastian Mebert (5.), 1:1 Max Hagel (18.), 1:2 Nico Leister (47.), 1:3 Stefan Reichert (51.). Zuschauer 130

FSV Reimlingen – SV Wörnitzstein-Berg 0:2 (0:1).– In einer umkämpften Kreisligapartie gingen die Gäste am Ende nicht unverdient als Sieger vom Platz. Zu Beginn neutralisierten sich beide Teams, sodass es nur zu wenigen Chancen kam. Einen strammen Schuss von Konstantin Böhm parierte Heim-Keeper Helmschrott stark (24.). Auf der Gegenseite schoss Engel übers Tor (29.). Nach einer halben Stunde köpfte Maximilian Biesalski eine Flanke zur Führung in den linken Winkel. In der zweiten Halbzeit hatte Kohnle eine doppelte Chance, den Ausgleich zu erzielen – zunächst klärte ein Verteidiger auf der Linie, den Nachschuss hielt Gäste-Keeper Müller glänzend (59.). Von Wörnitzstein-Berg war lange nichts zu sehen, doch Dominik Marks lieferte mit starker Einzelleistung und klasse 18-Meter Schuss die Vorentscheidung (82.). Unnötige Aktion der Gäste in der Nachspielzeit, als Markus Schneele auf Höhe Mittellinie böse gefoult wurde und sich dabei verletzte. Gästespieler Marc Zengerle sah dafür Gelb-Rot. (lare) Tore 0:1 Maximilian Biesalski (32.), 0:2 Dominik Marks (82.). Besonderes Vorkommnis Gelb-Rot Zengerle (90.). Zuschauer 80 SpVgg Riedlingen – FSV Marktoffingen 1:1 (1:1). – An und für sich hatte die Begegnung alles zu bieten – aber Kreisligafußball war das, was beide Teams gezeigt hatten, nun wirklich nicht. Robert Genschl brachte Riedlingen früh in Führung. Einen scharfen Grundlinien Ball von Michael Nothofer spitzelte er im Fünfer am Torwart vorbei. Den Ausgleich durch Peter Hlawatsch verschuldete Riedlingens Defensive. Keiner wollte den Ball klären, da hielt Hlawatsch am Strafraum den Fuß rein und bugsierte den Ball am verdutzten Keeper vorbei ins Tor. Kevin Kutzner verpasste mit einem 25-Meter-Lattenknaller die erneute Führung vor der Pause. Michael Jenuwein vergab nach Wiederbeginn einen Foulelfmeter. Mario Wiedemann musste den Platz nach einer angeblichen Beleidigung mit Rot verlassen. Riedlingen vermochte die Überzahl allerdings nicht zu nutzen. (dz) Tore 1:0 Robert Genschl (13.), 1:1 Peter Hlawatsch (34.). Zuschauer 100

