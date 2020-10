vor 3 Min.

Reimlingen feiert ersten Bezirksliga-Sieg

Geschlossene Mannschaftsleistung sichert knappen Erfolg in Glött

Von Carmen Maisch

Frauen-Bezirksliga Nord: SG Glött/ Aislingen – FSV Reimlingen 2:3 (1:1). – Ganz anders als im letzten Spiel präsentierten sich die Fußballfrauen des FSV Reimlingen in Glött. Mit viel Einsatz- und Laufbereitschaft wurden dieses Mal die Anweisungen der Trainer umgesetzt. Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung nicht nur auf dem Feld, sondern auch dank Unterstützung der Auswechselbank konnte man endlich den lang ersehnten ersten Sieg in der Bezirksliga feiern. Ein Sonderlob verdiente sich Lisa Tischinger, die als Außenverteidigerin einen glänzenden Tag erwischte.

Die Gäste liefen die Heimelf von Beginn an hoch an und setzten sie unter Druck. Bereits in der ersten Minute gelang die Führung, als sich Jana Tischinger durchsetzte und Theresa Stengl den Nachschuss ins Netz drosch. Der Ausgleich des Heimteams fiel durch einen verwandelten Foulelfmeter (7. Minute). Davon ließ sich Reimlingen nicht beirren. Die Glötter Abwehr bekam die Reimlinger Angriffsreihe mit Jana Tischinger, Luisa Saur und Stengl, angetrieben von Nicole Rommel im Mittelfeld, trotz zahlreicher Auswechslungen und Umstellungen nicht in den Griff. Als Jana Tischinger bereits die Torhüterin umspielt hatte und von ihrer Gegenspielerin zu Fall gebracht wurde, blieb der Elfmeterpfiff aus. Ein Kopfball von Jutta Kühn nach einem Eckball ging knapp am Tor vorbei. Einen Freistoß von Carolin Wohlfrom verlängerte Anne Saur mit dem Kopf, Stengl war zur Stelle und brachte ihre Elf mit 2:1 in Führung (62.). Kurz darauf erhöhte Stengl, als sie nach einem weiteren Freistoß von Wohlfrom die Torhüterin so unter Druck setzte, dass diese den Ball nicht aufnehmen konnte.

Nach Unstimmigkeiten in der Reimlinger Abwehr nach einem Freistoß erzielte das Heimteam den Anschlusstreffer (68.). Glött drängte daraufhin auf den Ausgleich, setzte sich in der Reimlinger Hälfte fest und kam zu zahlreichen Standardsituationen. Die Reimlingerinnen verteidigten geschlossen, gaben keinen Ball verloren und endlich in dieser Saison war auch mal das Glück auf ihrer Seite. Nach einem Freistoß konnte Lisa Tischinger den Ball noch von der Linie schlagen. Stengls Schuss konnte die Keeperin an die Latte lenken.

Letztendlich konnte Reimlingen mit einem großen Siegeswillen nicht unverdient den Vorsprung über die Zeit retten und sich somit endlich drei Punkte erkämpfen.

FSV Reimlingen Helmschrott, Mayer, Wohlfrom, Kühn, Lisa Tischinger, Maisch, Luisa Saur, Rommel, Anne Saur, Stengl, Jana Tischinger, Steger, Ziegler, Grimmeißen, Büchler, Wiedemann, Maurer

