09.12.2019

Reimlingen steht ganz oben

So sieht die Situation in der Fußball-Kreisliga Nord aus

Von Klaus Jais

Der FSV Reimlingen bleibt bis 22. März 2020 Tabellenführer der Fußball-Kreisliga Nord. An diesem Tag findet das einzige Nachholspiel dieser Liga zwischen dem TSV Oettingen und dem SV Wörnitzstein-Berg statt. Und da aktuell Reimlingen und der SV Wörnitzstein-Berg mit jeweils 36 Punkten die Tabelle anführen, reicht dem SVW/B bereits ein Unentschieden zur Führung.

Doch in den nächsten Monaten steht der FSV erst einmal ganz oben. Dabei war der Saisonstart sehr holprig: Am ersten und dritten Spieltag belegten die Blau-Weißen nach Niederlagen gegen den TSV Hainsfarth (2:4) und gegen den FC Maihingen (1:6) nur den vorletzten Platz, am achten Spieltag waren sie immerhin schon Achter, am 14. Spieltag Dritter und seit dem 16. Spieltag thronen sie ganz oben. Die Poleposition ist die Folge einer Serie von elf ungeschlagenen Spielen in Folge. Der FSV spielt im dritten Jahr in Folge in der Kreisliga und wird erst seit dieser Saison vom 42-jährigen Thomas Feldmeier trainiert (siehe nebenstehendes Interview).

In der Kreisliga Nord ist die beste Heimmannschaft der SV Wörnitzstein-Berg mit 25 Punkten vor dem FC Maihingen (19). Allerdings hat der SVW/B bereits zehn Heimspiele, Maihingen erst sieben. Maihingen ist die einzige Mannschaft, die zuhause ungeschlagen ist. Die SpVgg Riedlingen hat mit nur vier Punkten die schwächste Heimbilanz.

Die meisten Auswärtspunkte (jeweils 17) erreichten der SV Kicklingen-Fristingen und der FSV Reimlingen. Auswärtsschwächstes Team ist der SSV Höchstädt mit nur drei Punkten in sieben Spielen. In der Fairnesstabelle sind der TSV Oettingen und der TSV Hainsfarth ganz oben. Diese beiden und der TSV Möttingen und der FC Maihingen sind die vier Teams ohne rote Karte. Maihingen ist allerdings aufgrund sechs gelb-roter Karten die am schlechtesten platzierte Rieser Mannschaft in der Fairnesstabelle.

Interessantes aus der Statistik: Es gibt sechs Mannschaften mit weniger Gegentoren als Tabellenführer Reimlingen. Die besten Strafstoßschützen sind Sven Rotzer (SpVgg Altisheim-Leitheim) mit fünf sowie Peter Hlawatsch (FSV Marktoffingen) und Nico Hensolt (TSV Hainsfarth) mit je drei verwandelten Elfmetern. Bereits drei Elfmeter konnten drei Spieler des TSV Oettingen nicht verwerten. Elfmeterkiller Nummer eins ist Torwart Martin Müller vom SV Wörnitzstein-Berg, der bereits vier Strafstöße parierte.

