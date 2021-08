Abschied nach 24 Jahren

Marle Koch-Schneider gibt ihr Amt bei den Kreisreitern ab. Im Lockdown hat sie ein Büchlein geschrieben

Die Reiter im Landkreis Donau-Ries haben eine neue Vorsitzende. Marle Koch-Schneider aus Nähermemmingen gibt das Amt nach 24 Jahren ab, zu ihrer Nachfolgerin wählten die Vertreter von sieben Vereinen bei der Kreisreiterversammlung in Wemding Barbara Heilbronner-Zuber, die von einem neuen Vorstandsteam unterstützt wird. Die Nördlingerin Heilbronner-Zuber ist seit kurzem auch Erste Vorsitzende des Reit- und Fahrvereins St. Georg Nördlingen.

„Es gibt so viele Pferdefreunde im Landkreis“, sagte die neue Vorsitzende. „Ich freue mich darauf, sie in meiner neuen Funktion kennenzulernen.“ Heilbronner-Zubers Vorgängerin Marle Koch-Schneider, die viele Pferdefreunde als erfolgreiche Dressurreiterin und langjährige Richterin im Turniersport kennen, hatte in ihrer Amtszeit unter anderem das Kreisreiterblatt und den Kreisreiterball aus der Taufe gehoben und die Kreismeisterschaften als jährlichen Pflichttermin für die Reiter im Donau-Ries etabliert.

Nichts mit ihrem Amt bei den Kreisreitern zu tun hat ein 120-seitiges Büchlein, dessen Veröffentlichung Marle Koch-Schneider schon lange im Hinterkopf hatte, aber erst in Zeiten des Lockdowns genügend Zeit dafür fand. „Geschichten von Richtern, Rössern & Reitern“ heißt das schmucke Bändchen, in dem Reiter und Richter, Pferdebesitzer, Funktionäre, Parcoursbauer und manche andere zu Wort kommen. Viele in Reiterkreisen wohlbekannte Namen haben Geschichten dazu beigetragen, zum Beispiel Jacqueline Schmieder oder Wilfried Herkommer, aber auch Günter Schiedermair, Sepp Schummer und Gottfried Keller, um nur einige wenige der Autoren zu nennen.

Mit diesem Büchlein wolle sie mit einem zwinkernden Auge zeigen, wie es im Reitsport „menschelt“, vor allem aber, welch heitere Seiten dieser schöne Sport habe, sagt Marle Koch-Schneider über ihre Motive. Spaß macht die Lektüre allemal. (jbr/rom)