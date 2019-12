vor 18 Min.

Rekord für Baldingen

Die Mannschaft gewinnt in der Bezirksoberliga gegen Oettingen, Wechingen verliert gegen Aislingen. Bezirksligist Kösingen muss gegen die Sportschützen aus Burgstetten ran

Von Kathrin Mädler

In der Bezirksoberliga der Luftgewehrschützen hat es am vierten Wettkampftag mit Baldingen und Oettingen ein weiteres Derby gegeben. Michael Beutel hatte mehr mit den Papierstreifen zu kämpfen als mit Christian Eger, der ihm Schuss für Schuss weiter enteilte. Bei Heidi Eger waren es die 99 Ringe, die Christoph Sailer so unter Druck setzten, dass er den Vorgaben der Goldbachschützin nicht standhielt. Der endgültige Befreiungsschlag gelang Karl Lechler in der zweiten Hälfte mit einer 97-er und 98er-Serie, mit denen Lisa Beutel nicht mithalten konnte.

Bei Lukas Egetenmeier gestaltete sich die Partie genauso eindeutig, da ihm der Ersatzschütze Tobias Beck mit vielen Siebenern und Achtern zum Einzelsieg verhalf. Markus Bachmann hatte noch 20 Schuss vor sich, als ihm Sabine Beutel hervorragende 383 Ringe vor Augen hielt. Der Baldinger ließ sich jedoch nicht aus der Ruhe bringen und übertraf die Oettingerin um einen knappen Zähler. Mit Mannschaftsrekord und einem klaren 5:0-Sieg führen die Baldinger weiterhin die Tabelle an.

In Wechingen wurden die Aschbergschützen aus Aislingen begrüßt. Andreas Buinger trat gegen die zweitbeste Schützin in der Gruppe an und gewann mit drei Zählern Differenz. Wegen seiner schlechten 91-er-Startserie fand sich Andreas Nagel im Stechen wieder, das sein Duellpartner mit einer Neun für sich entschied. Luca Mack stand mit 86 Ringen von Anfang an auf verlorenem Posten. Ähnlich erging es seiner Teamkollegin Carmen Groß, die mit einer grandiosen 99er-Serie nur noch Ergebniskosmetik betrieb.

Auch Peter Hubel fehlte das entscheidende Quäntchen Glück, um mit seinem Gegner mitzuhalten. Der Punktverlust kostet die Wörnitzschützen eine Platzierung, die sich nun auf Platz vier einreihen.

In der Bezirksliga schlugen die Sportschützen aus Bergstetten in Kösingen auf. David Kahn trumpfte mit Rundenbestleistung auf und zeigte damit sein Können. Sein Bruder Peter Kahn ergatterte ebenfalls dank Saisonrekord und zwei starken 98er-Serien einen Gewinnerpunkt.

Anfangs noch gleichauf, setzte sich Ulrich Öchslein dann in der zweiten Serie ab und rettete einen Drei-Ringe-Vorsprung über die Zielgerade. Einzig Markus Grubauer war es wegen vielen Achtern nicht möglich, zum Mannschaftserfolg beizutragen, aber der 3:1-Sieg hilft den Hubertusschützen aus der Abstiegszone heraus.

Themen folgen