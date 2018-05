Relegationsplatz ist sicher

vor 33 Min.

SG Riesbürg landet Kantersieg gegen den Tabellenletzten und ist definitiv Zweiter

Durch ein klares 7:0 gegen den Tabellenletzten SV Waldhausen II sicherte sich die SG Riesbürg bereits am drittletzten Spieltag der Kreisliga B4 den Relegationsplatz zum Aufstieg in die Kreisliga A.

Bereits in der zweiten Minute gelang Christian Rahm die Führung für die Gastgeber, als er einen Abpraller im Tor der Gäste versenkte. Die faire Gastmannschaft spielte in der ersten Hälfte noch ganz ordentlich mit und musste lediglich einen weiteren Treffer durch Mario Meier hinnehmen, der in der 22. Minute einen zu kurzen Rückpass erlief und zum 2:0 vollstreckte.

In der zweiten Halbzeit übernahmen die Gastgeber dann komplett das Kommando und erspielten sich eine Reihe von guten Torchancen. Das 3:0 in der 51. Minute erzielte der zur Halbzeit eingewechselte Torjäger Heiko Rieß nach einer feinen Einzelaktion. Mit seinem zweiten Tor erhöhte Rahm in der 65. Minute auf 4:0. Christian Vierkorn in der 68. Minute und Rieß in der 70. Minute ließen innerhalb kürzester Zeit die Tore Nummer fünf und sechs folgen.

Weitere gute Chancen der SG Riesbürg blieben ungenutzt, ehe kurz vor Schluss Rieß mit seinem dritten Treffer für das auch in dieser Höhe verdiente Endergebnis sorgte. Bei den Gastgebern wurden im Laufe der zweiten Hälfte Peter Feige, Andreas Herrling und Stefan Hertle eingewechselt. (ham/jai)

