Rieser Triple beim Turnfest

Die Sportler holen bei den Bayerischen und bei den Deutschen Meisterschaften Titel

Vielzählige Titel gab es bei den diesjährigen Seniorenmeisterschaften für die Rieser Starter. Wilfried Hofer konnte sich zum wiederholten Male sowohl den deutschen als auch den bayerischen Meistertitel sichern. Bayerischer Meister wurden auch wieder Wolfgang Gallenmüller und Roland Hagner – letzterer erkämpfte sich bei den Deutschen noch den Bronzerang. Das Rieser Duo Hofer und Hagner trat bei den Deutschen Meisterschaften in Bühl Mitte Mai in Bestform an und überzeugte mit sehr guten Ergebnissen. Gallenmüller musste noch verletzungsbedingt pausieren.

In der Altersklasse M45-49 ging Hagner an den Start und konnte einen sehr guten Wettkampf auf Rang drei beenden. 46,80 Punkte in der Endabrechnung verhalfen ihm zum Bronzerang. Vor allem am Barren, wo er mit einer 12,30 das beste Tagesergebnis holte, brachte ihn seine Leistung in Reichweite des Treppchens. Ebenso wie die Wertung von 12,30 am Boden und 11,35 am Pauschenpferd. Mit einer 10,85 am Sprung schloss er dann diesen Wettkampf und sicherte sich damit, wie schon in den Vorjahren, den angestrebten Platz auf dem Podest.

Noch erfolgreicher verliefen für ihn die Bayerischen Meisterschaften in Schweinfurt, die während des Landesturnfestes stattfanden. Hier konnte sich Hagner, wie schon in den vergangenen Jahren, Platz eins erkämpfen. Am Ende erzielte er nach Wertung der besten vier Geräte 47,10 Punkte. Sein bestes Ergebnis erhielt er dabei mit 12,70 Punkten nach einer sehr sauberen Übung am Boden. Auch am Barren konnte er auf ganzer Linie überzeugen und wurde mit einer 12,50 belohnt. Mit 11,70 Zählern am Pauschenpferd und 10,70 am Sprung war er ebenfalls jedes Mal der beste Starter in seiner Altersklasse und konnte sich ungefährdet zum Sieg turnen.

Wilfried Hofer vertrat die Farben der Rieser in der M50-54, wo er sich nun schon mehrere Jahre in Folge bei den beiden wichtigsten Wettkämpfen des Jahres Titel sichern konnte. Mit 48,45 Punkten siegte er bei den Deutschen Meisterschaften klar vor seinen Konkurrenten. 12,80 Punkte am Boden und 12,60 am Reck waren die mit Abstand besten Ergebnisse des Tages an den jeweiligen Geräten. Weitere 11,80 Zähler erturnte er sich am Barren und eine 11,25 gab es vom Kampfgericht auf seinen Sprung. Womit er auch dort den Gerätesieg und damit den verdienten Gesamtsieg holen konnte. Bei den Bayerischen Meisterschaften sicherte er sich mit insgesamt 47,15 Punkten den Sieg. Hier war sein Paradegerät, das Reck, auch seine beste Disziplin, wofür er mit 12,10 Zählern belohnt wurde. Mit 11,85 beziehungsweise 11,80 Punkten am Boden beziehungsweise dem Barren war er aber ebenfalls nicht weit von seiner Bestmarke entfernt. Am Ende konnte er einen ungefährdeten Sieg feiern.

In Bühl musste Gallenmüller verletzungsbedingt seinen Start noch absagen, konnte aber zwei Wochen später bei den Bayerischen Meisterschaften an den Start gehen. In der M60-64 konnte er sich mit 41,35 Punkten die Goldmedaille sichern. Mit einer 10,90 am Boden legte er den Grundstein dafür.

Eine 10,55 am Sprung und eine 10,50 am Barren halfen ihm, die Führung zu behalten, welche er dann mit einer guten Barrenübung und 9,40 Punkten sicher ins Ziel brachte. Auch er konnte damit einen weiteren Meisterschaftstitel mit nach Hause nehmen und das Triple der Rieser beim Turnfest komplettieren. (pm)

