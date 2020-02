vor 22 Min.

Rieser U13-Duo vorneweg

Die D-Junioren des TSV Nördlingen gewinnen die Donau-Meisterschaften vor der (SG) SpVgg Ederheim. Beide Teams sind für die schwäbischen Titelkämpfe qualifiziert

Von Klaus Jais

Bei den Futsal-Meisterschaften des Kreises Donau für D-Junioren (U13) in der Donauwörther Stauferhalle waren insgesamt sechs Mannschaften (je zwei aus den Landkreisen Donau-Ries, Günzburg und Dillingen) am Start. Es ging dabei zum einen um den Titel des Meisters des Fußballkreises Donau und zum anderen um die Startberechtigung für die schwäbischen Titelkämpfe. Kurzum: Der TSV Nördlingen holte sich den Turniersieg und die (SG) SpVgg Ederheim ist als Turnierzweiter ebenfalls für die schwäbischen Meisterschaften qualifiziert, die am kommenden Samstag in Marktoberdorf ausgetragen werden.

Der spätere Turniersieger TSV Nördlingen war mit einem 0:0 gegen den gleichklassigen FC Lauingen in das Turnier gestartet. „Die Lauinger waren ein schwerer Gegner mit einem guten Torwart“, berichtete TSV-Trainer Kazim Temizel, der auf seinen erkrankten Stammkeeper Max Brandner verzichten und deshalb seinen Sohn Efe zwischen die Pfosten stellen musste. Das zweite Gruppenspiel gegen den TSV Krumbach gewannen die Rieser 8:1. „Da präsentierte sich meine Mannschaft als gutes, sehr ausgeglichenes Team“, meinte Trainer Temizel. Im Spiel Nummer drei folgte dann gegen den gleichklassigen FC Gundelfingen ein 4:0-Sieg, ehe es im vierten Spiel zum Derby gegen die (SG) SpVgg Ederheim kam.

Die von Martin Lanzenstiel trainierten Ederheimer waren mit drei Siegen in das Turnier gestartet. Im Turniereröffnungsspiel gegen die (SG) TSV Balzhausen gelang mit 3:0 der höchste Tagessieg, dann folgte gegen den FC Gundelfingen ein 3:2 und gegen den FC Lauingen ein 1:0. „Wir haben uns von Spiel zu Spiel gesteigert“, erklärte SpVgg-Trainer Lanzenstiel. Im Derby Nördlingen gegen Ederheim ging der Kreisliga-Tabellenführer durch Jonah Lang bereits nach zwei Minuten in Führung und Lang hatte sogar die Chance zum 2:0, scheiterte aber an Torwart Temizel. In den letzten fünf, sechs Minuten drängten die TSV-ler mit Macht auf den Ausgleich, der erst zwei Minuten vor Spielende Laurin Merkl gelang. „Wir haben in der Schlussphase körperlich etwas nachgelassen“, sah Trainer Lanzenstiel letztlich die Gründe für die einzige Turnierniederlage. 15 Sekunden vor der Schlusssirene gelang dem TSV Nördlingen durch Sajad Amiri nach Doppelpass mit Simon Käser der 2:1-Siegtreffer.

Mit einem abschließenden 5:1-Sieg über die deutlich abfallende (SG) TSV Balzhausen (ohne Punkt, 3:28 Tore) sicherte sich der TSV Nördlingen den Turniersieg. Die (SG) SpVgg Ederheim hatte es im letzten Gruppenspiel mit dem TSV Krumbach zu tun, benötigte aber noch einen Punkt, um vom FC Lauingen nicht mehr überholt werden zu können. Mit einem 2:2 gelang das Remis der durchwegs mit Spielern des älteren Jahrgangs 2007 besetzten Ederheimer.

In der schwäbischen Endrunde sind neben den beiden Rieser Mannschaften noch die JFG Mittlere Schmutter, der TSV Meitingen sowie die beiden Top-Teams der Bezirksoberliga, der TSV Kottern und der FC Memmingen vertreten.

Zum besten Feldspieler des Turniers in Donauwörth wurde Jonah Lang von der (SG) SpVgg Ederheim gewählt. Die Wahl zum besten Torwart fiel auf Efe Temizel vom TSV 1861 Nördlingen und den Pokal für den erfolgreichsten Torschützen erhielt Sajad Amiri, ebenfalls vom TSV 1861 Nördlingen. Allerdings hatten Tobias Thum (SG SpVgg Ederheim) und Laurin Merkl (TSV Nördlingen) wie der gekürte Amiri ebenfalls fünfmal ins Schwarze getroffen.

