00:03 Uhr

Rieser überzeugen bei Meisterschaft

Die Sportler der KTV Ries zeigen in allen Altersklassen gute Leistungen. Welche Turner bei den Wettkämpfen in Schweinfurt Medaillen holten

Die Turner der KTV Ries haben bei den Bayerischen Meisterschaften über alle Altersklassen hinweg gute Leistungen erzielt. Die Meisterschaften fanden während des Bayerischen Landesturnfests 2019 in Schweinfurt statt. Den Auftakt machte dabei am Vormittag die Jugend, welche im Bayern-Cup der AK 12-13 ihr Können unter Beweis stellen musste. Hier waren mit Alexander Kuhn, Jochen Engelbrecht und Lorenz Grimmbacher drei Starter der KTV vertreten.

Das beste Resultat konnte in einem starken Teilnehmerfeld, Alexander Kuhn mit Rang fünf verbuchen. Dicht gefolgt von Engelbrecht auf Platz sieben und Grimmbacher auf dem neunten Rang. Alle drei konnten dabei vor allem am Boden überzeugen, wo ihnen Endwerte von deutlich oberhalb der Zehn-Punkte-Grenze gelangen.

Dass ihnen sprunglastige Geräte liegen, zeigte sich spätestens am vierten Gerät, dem Pferdsprung, als sie diesen Erfolg wiederholen konnten. Aber auch am Barren konnten die Rieser Turner mit ihren Leistungen überzeugen und somit den Grundstein für einen insgesamt erfolgreichen Wettkampf legen.

Am Nachmittag starteten in der Wettkampfklasse M 17-18, bei den Aktiven Clemens König und Daniel Wegert. Letzterer turnte dabei einen kompletten Sechskampf und konnte den Wettkampf auf Rang zwölf im Gesamtklassement beenden. Nach einem fehlerfreien Durchgang ein durchaus gutes Ergebnis.

Hervorzuheben ist hier vor allem seine Leistung an seinem Paradegerät, die ihn als Viertbester ins Gerätefinale einziehen ließ. Mit 12,05 Punkten war der Barren auch gleichzeitig sein bestes Gerät des Wettkampfes. König musste leider an seinem Paradegerät, dem Boden, einen Sturz hinnehmen, nachdem er volles Risiko ging und mehrere neue Schwierigkeiten einbaute. Allerdings konnte er dies mit der Qualifikation für das Sprungfinale wieder gutmachen. Eine 11,80 auf den ersten und 10,95 Punkte auf den zweiten Sprung brachten ihn hier weiter.

Im Gerätefinale am Samstag konnten dann beide ihre Leistungen nochmals steigern. König bekam mit 11,80 und 11,55 Punkten die vierthöchste Wertung des Abends am Sprung und schrammte damit nur knapp an der Medaille vorbei. Den Platz auf dem Stockerl konnte sich Wegert sichern. Eine 12,20 am Barren brachten ihm den sehr guten dritten Rang und damit auch die Bronzemedaille in einem hochklassigen Feld.

Bei den Männern startete neben Sven König, welcher die Farben der KTV vertrat, auch Maximilian Henning, der im Herbst wieder in der Bundesliga für die Rieser an die Geräte geht. König hatte einen guten Start in den Wettkampf und erzielte gute Ergebnisse. Am Barren stürzte er dann aber leider beim Abgang aufs Gerät und musste verletzungsbedingt die beiden letzten Disziplinen ausfallen lassen, was eine bessere Platzierung verhinderte. Allerdings konnte auch er sich für das Finale am Sprung qualifizieren und bestritt dies trotz Verletzung auch. Hier konnte auch er nochmals eine Steigerung zum Mehrkampf verzeichnen und mit 12,05 bzw. 11,05 Punkten sich dadurch den sehr guten vierten Rang erkämpfen.

Henning schaffte im Mehrkampf einen guten sechsten Rang und nebenbei die Quali für die Finals am Pauschenpferd und Reck. Höhepunkt war bei ihm der Gewinn des Vizemeistertitels am Pauschenpferd. (pm)

