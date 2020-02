„Royals“ verbreiten in dieser Saison nur wenig Glanz

Plus Angels-Gäste aus Saarlouis schweben in akuter Abstiegsgefahr und stehen am Sonntag in Nördlingen unter Druck. Warum Coach Ajtony Imreh trotzdem vor dem Tabellenletzten warnt.

Es läuft gut für die Xcyde-Angels. Der sehenswerte Basketball, den die Rieserinnen Woche um Woche bieten, brachte ihnen einen Platz im oberen Teil der Tabelle ein, auf dem sie nun schon seit geraumer Zeit rangieren. Weniger rund läuft es bei den Gästen, die man am Sonntag im Ries empfängt. Die Saarlouis Royals bilden mit einer mageren Ausbeute von nur zwei Siegen aus 17 Spielen das Tabellenschlusslicht der DBBL.

Dabei hatten die Saarländerinnen beim Hinspiel gar keinen so schlechten Eindruck gemacht. Zwar trugen die Angels am Ende den Sieg davon, doch besonders Jessica Kovatch bereitete den Schwaben immense Probleme. Die US-Amerikanerin versenkte sieben Dreier – eindeutig zu viel für einen Abend. Kovatch belegt in der Statistik der Distanzwürfe den zweiten Platz der Liga. Ihr zur Seite steht Landsfrau und Guard Alison Gorell, die ebenfalls große Korbgefahr ausstrahlt und von ihren Gegnerinnen regelmäßig an die Freiwurflinie geschickt wird.

Versucht man sich einen schnellen Überblick über den restlichen Kader von Saarlouis zu verschaffen, so stößt man auf ein schwer zu durchblickendes Kommen und Gehen. Schon die ganze Saison kämpft der Verein mit Verletzungen und Personalproblemen. Besonders Knieverletzungen machten den Royals zu schaffen und sorgten für mehrere Langzeitverletzte. Mittlerweile können allerdings sowohl Levke Brodersen als auch Nadjeschda Ilmberger nach langer Pause wieder aktiv mitwirken. Und auch Corinna Dobroniak ist nach ihrem Nasenbeinbruch möglicherweise wieder einsatzbereit.

Mehrere Nachverpflichtungen im Laufe der Saison

Um die Ausfälle entsprechend zu kompensieren und sich endlich vom letzten Tabellenplatz zu lösen, waren die Verantwortlichen immer wieder händeringend auf Spielersuche. Mittlerweile sind ihnen auch einige starke Nachverpflichtungen gelungen. Bereits im Dezember stießen die dreiergefährliche US-Amerikanerin Cherise Beynon sowie Klara Brichacova aus Tschechien, die als größte Spielerin der Liga enorme Gefahr beim Rebound darstellt, zum Team. Im neuen Jahr legten die Royals noch einmal nach und holten neben der Schwedin Johanna Prytz auch Merike Anderson von Meister Keltern nach Saarlouis.

Die zweite große Baustelle im Saarland ist die Trainerposition. Nachdem der Headcoach schon früh in der Saison entlassen wurde und auch Gabi Chnapkova keine Wende herbeiführen konnte, unterstützt mittlerweile Marc Hahnemann die Betreuer. Zwar ist er nach seinem Vertragsende in Trier nirgendwo als offizieller Coach erwähnt, dennoch ist anzunehmen, dass er auch am Sonntag in der Hermann-Keßler-Halle an der Seitenlinie stehen wird.

Auch sonst kommt mit den Royals wohl ein Überraschungspaket auf die Nördlingerinnen zu. Glücklicherweise ist Sami Hill, die sich mit der kanadischen Nationalmannschaft für die olympischen Spiele qualifizieren konnte, wieder mit von der Partie. Coach Tony Imreh warnt vor der individuellen Stärke der Gegnerinnen und verweist darauf, dass die Royals nichts zu verlieren haben, sodass man die Saarländer auf keinen Fall unterschätzen dürfe. Er ist aber auch selbstbewusst genug, um von seinen Spielerinnen einen weiteren Heimsieg einzufordern.

Neben attraktivem Frauenbasketball gibt es an diesem Sonntag für die Besucher zusätzlich eine reich bestückte Tombola, bei der tolle Preise zu gewinnen sind. Der erste Sprungball ist wieder zur gewohnten Zeit bei Heimspielen in der Hermann-Keßler-Halle, nämlich um 16 Uhr.