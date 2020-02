14.02.2020

SV Grosselfingen feiert Geburtstag

Stadtteilverein wurde vor 50 Jahren gegründet

Am 12. Dezember 1969 war der jetzige Sportverein Grosselfingen unter dem Vorsitzenden Wolfgang Kasper gegründet worden. Ihm folgten Fritz Besel und Richard Gerstenmeyer an der Spitze des Vereins. Mit dem 1. Vorsitzenden Martin Holzmeier geht es nun ins neue Jahrzehnt. Holzmeier begrüßte zum Festakt im örtlichen Sport- und Schützenheim zahlreiche Gründungsmitglieder und Gäste und lud sie im schön dekorierten Saal zunächst zu einer umfangreichen Brotzeit ein. Bei vielen Anekdoten vom ersten Spielführer Fritz Besel und „Erfolgscoach“ Günther „Kumpel“ Wiedemann wurde auf zumeist erfolgreiche Zeiten des SVG zurückgeblickt, der in den siebziger- und achtziger Jahren mit einigen C- und B-Klassen-Meisterschaften sowie A-Klassen-Aufstiegen zu den erfolgreichsten Rieser Fußballvereinen gehörte.

Für die Gründungsmitglieder gab es Tischuhren mit persönlicher Gravur sowie für alle Gäste eine abschließende Diashow über die vielen tollen Ereignisse beim SVG, unter anderem der letzten B-Klassen-Meisterschaft im Jahr 2013.

Am kommenden Sonntag, Beginn 14.14 Uhr, findet als nächster Jubiläumsprogrammpunkt auch wieder ein Faschings-Gaudispiel statt. Dabei marschieren die Aktiven ab 12.59 Uhr am Feuerwehrhaus los. (pm)

